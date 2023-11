Comparecerán aspirantes a ministra antes de elección

Ciudad de México.- Las tres aspirantes a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) propuestas por el ejecutivo comparecerán el jueves ante la Comisión de Justicia del Senado de la República.

El jefe de la bancada de Morena, el senador Eduardo Ramírez Aguilar, informó que el grupo tomará la decisión de a qué aspirante respaldar después de este ejercicio.

La terna que propuso el ejecutivo está integrada por Lenia Batres, hermana del jefe de Gobierno de la CDMX, Martí Batres; por Bertha María Alcalde, funcionaria de Cofepris cuya madre fue presidenta del Consejo Nacional de Morena; y por María Estela Ríos, consejera jurídica del ejecutivo.

En la sesión agendada para mañana, la Mesa Directiva notificará al pleno que la terna será procesada en el seno de la Comisión de Justicia.

"El grupo parlamentario discutirá la siguiente semana con quién es la propuesta que definiremos como grupo para plantearlo con los aliados y posteriormente, generar un consenso con los grupos opositores. Primero vamos a esperar la comparecencia", explicó Ramírez Aguilar.

El senador hizo notar que si el perfil propuesto por Morena no es aprobado en el pleno (se requieren las dos terceras partes de los asistentes) el grupo mayoritario "aceleraría los tiempos" de una segunda votación y, si se atorase de nuevo, el ejecutivo decidiría a quién empujar como ministra.

En todo caso, el legislador prometió que la Corte tendrá una nueva ministra antes de que concluya el periodo ordinario de sesiones el 15 de diciembre.

"Nosotros vamos a acelerar los tiempos y si no se alcanza la mayoría calificada y vuelven a mandar la siguiente terna y no se alcanza la mayoría calificada, volverla a mandar a comisiones, someterla al pleno, pero no debe quedar pendiente para el 15 de diciembre", sostuvo.

Ramírez Aguilar reveló que ha propuesto al senador con licencia Ricardo Monreal retornar a la Cámara alta para que ocupe su escaño cuando el primero solicite licencia para buscar la Gubernatura de Chiapas por Morena.

Entre tanto, según dijo, el grupo no le aceptó la renuncia que puso sobre la mesa. "Me dejé querer...", contó.