Comparece Emilio Lozoya por caso Odebrecht

Reforma / Emilio Lozoya

Ciudad de México— Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, comparece en una audiencia virtual por el caso Odebrecht, donde será imputado por lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho, en un expediente cuya vertiente principal es el uso de 1.2 millones de dólares de sobornos de la empresa brasileña para comprar una casa en Ixtapa.

Este asunto tiene un vínculo con el caso de Agronitrogenados, por el que un juez federal lo vinculó anoche a proceso por lavado de dinero, ya que la cuenta en la que Lozoya recibió los depósitos de AHMSA -registrada a nombre de Tochos Holding, en las Islas Vírgenes Británicas-, es la misma en la que Odebrecht presuntamente pagó los sobornos al ex funcionario.

Testimonios de directivos de la constructora brasileña afirman que el ex director de Pemex les pidió transferir los pagos ilícitos a las off shores Latin America Asia Capital Holdings LTD y Zecapan, cuya identidad bancaria en ambos casos les proporcionó el propio Lozoya.

Los ejecutivos de Odebrecht en Brasil han revelado que pagaron 10.5 millones de dólares al ex director de Petróleos Mexicano.

En una declaración que recabó la PGR en Brasil, Luis Alberto de Meneses Weyll, ex director de Odebrecht en México, dijo que le depositaron 6 millones de dólares a Lozoya en dos partes: una entrega de 4 millones y otra de 2 millones.