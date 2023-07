Comparará INE gastos de proceso de Morena

Ciudad de México.- El gasto que entregue Morena al INE sobre los recorridos de sus aspirantes será contrastado con los hallazgos del personal electoral que acude a los mítines, lo que no sea justificado podría ser considerado como "gasto no reportado" y tendría multas.

La consejera Claudia Zavala afirmó que el personal de la Unidad Técnica de lo Contencioso, que realiza el monitoreo de eventos de las llamadas "corcholatas", incluirá en sus reportes todo el gasto logístico y en propagada en torno a las asambleas que realizan.

PUBLICIDAD

"Todo recurso que use el partido político será fiscalizado y lo que estamos haciendo con estas actas que se están levantando, también se está dejando constancia del recurso que están utilizando", dijo.

Por ejemplo, expuso, en los reportes se dice si hay sillas, lonas, templetes, sonido o propaganda de todo tipo.

Por ello, Morena no sólo deberá reportar o detallar cómo gastaron los 5 millones de pesos que dio a cada aspirante morenista, también deberá pedirle cuentas a los contendientes sobre todo lo que están erogando para efectuar sus eventos.

"El INE sí está actuando y se tienen todas las constancias por nuestros fedatarios públicos, y eso lo vamos a contrastar con lo que el partido político nos reporte, y a partir de eso se empiezan a hacer requerimientos, si no están reportando cosas, todo lo vamos a revisar.

"Es común, en campaña, que detectemos gasto no reportado, y lo que hacemos es, 'yo aquí tengo evidencia de esto y no veo que me lo hayas reportado', y por eso hemos impuesto sanciones altas, por eso tenemos que tener claridad de dónde viene el recursos y a dónde va el recurso", apuntó.

Insistió que el INE tendrá un "momento a momento" de lo que está pasando en las llamadas asambleas informativas.

"Si tenemos gasto no reportado se lo hacemos del conocimiento del partido, a través de un oficio que se llama de errores y omisiones", añadió.

La consejera aclaró que será Morena quien exija a Adán Augusto López comprobar de dónde están saliendo los recursos para pague sus recorridos, no el INE directamente. "Tendrá el partido que justificar el origen de los recursos que se están aplicando para esos eventos y de dónde viene el recurso.

"El personal seguirá yendo a los eventos porque fue una orden de la Comisión de Quejas, en el acuerdo (del 16 de junio), para que la Unidad Técnica tomara todas las medidas a efecto de dar seguimiento a esos eventos, hubo una coordinación con los órganos distritales y por eso les pedimos que nos dieran la agenda de eventos para que puedan acudir", detalló.

En el acuerdo del 16 de junio, se establece que, al tratarse de "actividades partidistas de carácter ordinario", Morena deberá llevar un control de los recursos.

"Tanto dicho partido como todas y cada una las personas que participen como aspirantes para la selección de la Coordinación de Defensa de la Transformación (CDT), para que, en su momento, cumpla con sus informes del gasto ordinario, conforme a sus obligaciones que tiene en materia de fiscalización", señala la orden que dio el INE.