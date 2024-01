Comparan logros y fracasos de AMLO

Ciudad de México.- Legisladores del bloque oficial y de Oposición exaltaron los logros y los fracasos del presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando faltan menos de 9 meses para concluir su gestión.

Aunque PAN y PRI pidieron una agenda política para hablar de los problemas nacionales en la sesión de la Comisión Permanente del Congreso, Morena solo admitió un debate sobre los logros del Gobierno.

La Senadora de Quintana Roo, Marybel Villegas, afirmó que nunca había habido un presidente que procurara el desarrollo del sur del país, como Andrés Manuel López Obrador.

"Entre los proyectos más emblemáticos, por supuesto, es el Tren Maya, que ha sido un gran proyecto que, a pesar de las especulaciones que había de que no se iba a poder llevar a cabo, la muestra fue que ya fue inaugurado, gracias a la voluntad y el compromiso del presidente Andrés Manuel.

"Hoy podemos viajar desde Palenque hasta Cancún a bordo de este moderno tren, que es sinónimo de bienestar y de desarrollo y justicia social, pues además de mejorar la conectividad en el sureste, trajo grandes beneficios en todas las comunidades aledañas", exaltó.

Añadió que también está el Aeropuerto Internacional "Felipe Carrillo Puerto", en Tulum.

También de Morena, la ex priista Nancy Sánchez Arredondo mencionó que en el Gobierno de López Obrador se atienden las causas estructurales de la desigualdad social.

"Se avanzó en los derechos sociales plasmados en la Constitución para que no nos ninguneen a nadie.

"Díganme ustedes, ¿qué mejor medicina requiere la sociedad para estar sana? Condiciones de vida digna, sacarlos de la pobreza, apoyos sociales. Hoy siete de cada diez familias mexicanas reciben algún tipo de apoyo directo y sin pasar por la burocracia de los esquemas que existían desde el principio de los 90", aseguró.

También rechazó que critiquen la inseguridad en México, al insistir en que es la herencia de anteriores gobiernos.

El diputado del PT, Benjamín Robles, aseguró que López Obrador cumplió su promesa de generar obras de infraestructura que detonaran el desarrollo nacional y particularmente el sur sureste.

"Los programas sociales son el éxito más rotundo de este gobierno, gracias a los cuales hemos superado ya la crisis económica derivada de la pandemia y redujimos la pobreza, como lo demostró el Coneval.

"Se ha combatido la corrupción en todos los niveles de la administración pública, así como los privilegios y despilfarros en el sector público, aunque en los organismos autónomos y en una parte del Poder Judicial haya quienes se resistan a ello", aseguró.

En materia de seguridad, el presidente ha reconocido que hay pendientes, admitió.

"López Obrador no engaña y no miente, reconoce que ha sido difícil disminuir la incidencia delictiva, porque los gobiernos anteriores la dejaron en niveles por las nubes, pero también se han tenido avances en disminución de homicidios en un 20 por ciento", aseveró.

La diputada priista Sue Ellen Bernal Bolnik aseguró que no hay logros, sino recuento de daños.

"Es un recuento de los daños. Me da mucho gusto que vengan a presumir el Tren Maya, que devasta la selva; los aeropuertos que no despegan, les faltó también la refinería que no refina, pero no se habla de lo más importante:

"México es un cementerio. Nuestro país se ha convertido en un cementerio. Iniciamos este 2024 con una violencia imparable, en tan solo 10 días se han registrado 809 homicidios, pero no pasa nada, para el gobierno no pasa nada", reprochó.

Explicó que el gobierno de Morena es el más violento en la historia del país, con un incremento de 59 por ciento de asesinatos en relación con el sexenio anterior.

"Los feminicidios se incrementaron en un 13 por ciento. Hay que decirlo fuerte y hay que decirlo claro, en México a las mujeres nos están matando todos los días, en todo el país. Y esta es una dolorosa realidad que viven también los familiares de las personas desaparecidas, que quieren volver a desaparecer con un nuevo censo que le brinde al gobierno los números irreales que quiere tener", condenó.

Además del fracaso en seguridad, está el fracaso en salud, con daños "catastróficos", que han reducido la esperanza de vida de 75 a 70 años, agregó.

"Ya no hay discursos, los hechos ahí están, no hay más escusas, ahí están sus muertos, no son de sexenios anteriores, son de este sexenio", puntualizó.

El senador del PAN José Alfredo Botello Montes dijo que en el recuento de daños del Gobierno están los resultados en salud, educación, ecología y seguridad.

"Estamos con las secuelas de un huracán. No el huracán Otis, que pegó en las costas de Guerrero en octubre pasado, sino el huracán denominado Morena, que pegó a todo el país en diciembre de hace ya cinco años.

"Hay una inacción del gobierno federal para combatir esos actos de delincuencia organizada. Ante esa inacción, son los estados quienes tienen que intervenir.

"Todos los días nos enteramos de homicidios dolosos, de feminicidios, asaltos, robos de vehículos, robo de casa-habitación, entre otros delitos del fuero común, los que comete la delincuencia organizada, como el narcotráfico y el huachicol.

También aseveró que el actual gobierno pasará a la historia como el más sangriento de la historia reciente de México.

De MC, el senador Noé Castañón dijo que la realidad es otra a la descrita por la mayoría.

"Si de logros queremos hablar, el presidente de la República logró hacer de este sexenio, el más violento de la historia de México.

"De 2018, hasta la fecha, 170 mil personas han perdido la vida en homicidios dolosos y al menos 50 mil personas están desaparecidas y no encuentran su camino a casa", aseguró.

Aseguró que en sus logros está hacer en seis años lo que el PRI no hizo en el sexenio pasado, que fue normalizar la presencia de las Fuerzas Armadas y el otorgamiento de mayores facultades y atribuciones.

El diputado del PAN Héctor Saúl Téllez refirió que otro fracaso del Gobierno es la lucha contra la corrupción.

"Sí quiero recordarles que el presidente prometió que la corrupción se acabaría en esta gestión. El Índice de Transparencia Internacional nos coloca hoy en el lugar 124 de 180 países cuando hace algunos años ocupábamos el lugar 117".

Reprochó que los casos más graves de corrupción en el sexenio no solo tocan a sus hermanos y primos, sino que ya involucran a sus hijos mayores.

"Ese es el grado de corrupción en el que estamos hablando en nuestro país y en el cual prometieron que no habría familiares, que se acabaría la corrupción y todo ha sido una gran mentira. Esa es la situación política a la que nos enfrentamos: inseguridad, corrupción y falta de salud", resumió.