Compara López Obrador su Gobierno con cristianismo

Etchojoa, Sonora— El presidente Andrés Manuel López comparó programas sociales de su Gobierno con el cristianismo y habló de Jesucristo a quien, dijo, lo perseguían y lo espiaban por su amor a los pobres.

Durante evento en Etchojoa, Sonora, el mandatario pidió a los escuchas que no se alarmaran cuando hable de cristianismo.

"El propósito, repito, es que tengan mejores condiciones de vida y de trabajo los más necesitados, esto es humanismo, esto es justicia y es cristianismo. Me van a criticar, pero lo voy a decir. Miren: ¿por qué sacrificaron a Jesús Cristo? ¿por qué lo espiaban y lo seguían? por defender a los humildes por defender a los pobres, esa es la historia", aseguró.

"Entonces que nadie se alarme cuando se mencione la palabra cristianismo. Cristianismo es humanismo, todas las religiones tienen ese propósito: el humanismo, el amor al prójimo. Esa es la justicia social, eso se le puede llamar solidaridad, se le puede llamar distintas maneras, pero es, realmente ser fraterno con los demás, que haya humanismo, que no se le de la espalda al que sufre".

En un mitin con indígenas mayos, acompañado por la gobernadora Claudia Pavlovich, el presidente afirmó que su Gobierno está enfocado en atender a los ciudadanos pobres y los pueblos indígenas.

Afirmó que, a la fecha, de cada diez hogares indígenas, nueve reciben algún apoyo del Gobierno.

En el encuentro, el representante del pueblo mayo Joaquín Leyva entregó al presidente una lista de proyectos que requieren apoyo como carreteras, escrituración y defensa de sus territorios, respeto a sus autoridades indígenas y también una campaña de prevención del consumo de drogas entre los jóvenes.

López Obrador afirmó que dentro de tres meses, cuando termine su gira por pueblos indígenas, presentará un programa de atención especial para las comunidades originarias y aprovechó para criticar la "narcocultura" donde se celebra a los criminales.

"Lo único que se da a conocer desgraciadamente es que los que se dedican a esas actividades salen en la televisión, en la series, que tienen residencias, que tienen carros últimos modelos, que andan con ropa de marca, con alhajas, muchachas, muchachos guapos, ese es el mundo que se presente muy distinto a la realidad", dijo.

Afirmó que ya no hay pretexto para que los jóvenes consuman drogas.

"A lo mejor antes que los jóvenes estaban en el abandono, que no tenían opción de trabajo, podría tener alguna justificación, ahora el joven tiene derechos y tiene garantizado el estudio y el trabajo para alejarse de esa actividad que hace sufrir a la gente", dijo.

El presidente recordó que ya se puso a la venta el avión presidencial.

Comentó que hace una semana habló con su homólogo Donald Trump, pero sobre otro tema (la captura fallida del hijo de "El Chapo") y no le ofreció el avión presidencial, pero que lo hará.

"Ese avión no lo tienen y Donald Trump la próxima vez que hable con Donald Trump, acabo de hablar con él hace una semana, pero se me pasó y era otro tema, pero no voy a dejar de ofrecerle que si se quiere quedar con ese avión, que se lo vendemos", dijo.

Asimismo, deslindo al expresidente Enrique Peña Nieto de la compra de ese suntuoso avión.

"No hay que echarle la culpa sólo al presidente Peña, ese avión se lo dejó comprado Calderón para quedar bien, porque lo compró ya cuando había ganado Peña la presidencia y era presidente electo, ahí se hizo el contrato con Calderón para la compra, Peña debía devolverlo, pero no lo hizo", dijo.

López Obrador realizará hoy otro mitin en Pótam, Municipio de Guaymas.