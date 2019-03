Compara López Obrador resistencias a revocación con desafuero

Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que quienes rechazan la reforma constitucional para la revocación de mandato pretenden reeditar el desafuero que le aplicaron en el 2005 con el objetivo de evitar que apareciera en la boleta electoral.

"El que no quiera aprobar lo de la revocación de mandato, argumentando que voy a ir en la boleta es algo parecido, guardadas las proporciones, a lo que me hicieron cuando me desaforaron. No querían que fuera en la boleta, en el fondo eso era", expresó.

"¿Cómo es eso de que no aparezca yo en la boleta? Además, es una boleta aparte, es aprovechar que se va a llevar a cabo una elección a mediados del sexenio para elegir a la Cámara de Diputados. Es una urna aparte donde lo único que se va a preguntar es ¿quieres que continúe el presidente o que renuncie? ¿Sí o no? Y ya".

El mandatario cuestionó que se pretenda tratar a los ciudadanos como si fueran menores de edad y reiteró su compromiso de no permanecer al frente del Gobierno durante más de seis años, como lo establece la Constitución.

El tabasqueño recordó que ya se llevó a cabo un ejercicio similar cuando fue Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y advirtió que, aún cuando su Administración podría organizar la consulta, la intención es que tenga un valor legal.

En su conferencia matutina, incluso agregó que se trata del primer paso para que los gobernadores, alcaldes y legisladores también se sujeten a ese mecanismo.

"Hasta podríamos organizarlo, lo que pasa es que queremos hacerlo de manera legal. Si se aprueba esta reforma, es un asunto legal y aplicaría para la Presidencia, pero después podrían aplicar también para gobernadores, senadores, para presidentes municipales", señaló.

"¿Por qué aguantar a un mal gobernante, por qué aguantar 6 años a un mal Presidente? Es un derecho ciudadano, el pueblo pone y el pueblo quita".

López Obrador también defendió la decisión de firmar el documento en el que se comprometió a no reelegirse en el cargo.