'¿Cómo vamos a darle más poder a los militares tras hackeo?'

Ciudad de México.— En la discusión sobre prolongar al 2028 la presencia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, legisladores reprocharon apostar por la militarización luego del hackeo que sufrió la Secretaría de la Defensa Nacional por parte del grupo "Guacamaya".

El Pleno de Diputados discute en lo general y en lo particular si se aceptan las modificaciones del Senado.

PUBLICIDAD

La Cámara Alta incorporó la obligación de que se presente al Congreso de la Unión un informe semestral sobre los resultados de la acción de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, la creación de una comisión bicamaral que vigile de la Guardia Nacional y la posibilidad de llamar a comparecer a los secretarios de Seguridad Ciudadana, la Sedena y la Marina.

También se incorporó la creación de un fondo para financiar a estados y municipios en tareas de seguridad.

En la tribuna, el coordinador de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, dijo que se quiere dar la seguridad pública a quien no supo cuidar su propia seguridad.

Aseguró que la vulneración a la ciberseguridad de la Sedena, no solamente ha confirmado que es una estrategia fallida sino que el enfoque con el que se enfrenta el crimen y la violencia está condenada al fracaso.

"¿Qué se puede esperar? Cuando quienes estarían encargados de la seguridad tratan a los colectivos feministas con el mismo nivel de peligrosidad que al CJNG, que a Hezbollah, que a los Caballeros Templarios o que a la Unión Tepito o el cartel de Beltrán - Leyva.

"¿Qué se puede esperar? Cuando nos aseguran los senadores de Morena, los senadores del PRI que se prestaron a este juego, que ahora sí hay garantías de que va a rendir cuentas desde la Sedena", argumentó Álvarez Máynez.

Dijo que se ofrece que habrá rendición de cuentas sobre la actuación de la Guardia Nacional, cuando el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, se negó a acudir a la Cámara de Diputados para platicar sobre el ataque a la ciberseguridad de la dependencia a su cargo.

"¿Qué se puede esperar si no tienen claro la diferencia entre inteligencia y espionaje? Cuando se nos ha confirmado que lo que aquí muchos le criticaron al gobierno de Peña Nieto, incluido el de la voz, de espiar a organizaciones de la sociedad civil, a periodistas, a activistas, con el software Pegasus, hoy tenemos todas las evidencias que este gobierno a través ya no solo de la Segob, si no de Defensa Nacional también lo está haciendo", remarcó.

El diputado Salvador Caro Cabrera, también de MC, cuestionó cómo era posible que se insistiera en la reforma que prolonga la militarización en tareas de seguridad, cuando la Sedena acaba de sufrir el hackeo.

"¿Cómo van a dar más poder al ejército si lo acaban de hackear? ¿en manos de quién vamos a estar? Hoy hay mucho que hacer antes de que suceda eso.

"Necesitamos una legislación ciberseguridad. ¿Cómo vamos a darle más poder a los militares si está ahí el hackeo, que tienen vínculos algunos de ellos con el crimen, que han protegido a violadores de derechos humanos y han protegido a violadores, atacado a mujeres a lo largo y ancho del País?, lo sabemos porque está ahí la información para analizase y estudiarse", remarcó Caro Cabrera.

Reclamó que con Morena, sólo al crimen organizado le ha ido bien y además, toleran la corrupción.

"Por eso tienen a (Miguel Ángel) Mancera y al PRI, tienen a quienes tienen la cola larga, como ustedes. ¿Qué podemos decir? Perro con hueso en la boca ni muerde ni ladra", sostuvo.

Humberto Aguilar Coronado, diputado del PAN, dijo que los cambios del Senado son "una enorme tomadura de pelo", porque desde la reforma del 2019 quedaron establecidas todas las condiciones, delimitación y vigilancia que tendría la intervención del Ejército en tareas de seguridad pública.

"Por ello, se incluyeron en el transitorio los criterios de la Corte y de la Corte Interamericana, al enfatizar la excepcionalidad de la participación del Ejército en tareas de seguridad pública.

"Están manipulando, engañando y siendo omisos en las definiciones de los criterios de la Corte, que están en el transitorio, no eran necesarias esas modificaciones que sólo sirven para justificar el cambio de opinión de distintos actores políticos y quizá les sirvan más para garantizar la impunidad", dijo.

Hasta el momento, afirmó, no se ha supervisado el uso de las Fuerzas Armadas porque Morena no lo ha permitido.

"No engañen a los mexicanos, el Congreso puede citar a comparecer a los funcionarios cuantas veces quiera, es evidente que el séptimo transitorio vigente obliga a dotar a los municipios de recursos y ustedes se los han negado en los presupuestos de egresos", argumentó.

Marina Gómez del Campo, diputada del PAN, dijo a Morena que podrán tener la mayoría y ganar en la votación, pero no van a convencer a nadie.

"La suya será una victoria pírrica, esconde la derrota moral de ustedes. Sí, están moralmente derrotados, desde el momento que hacen lo que antes tanto criticaban. Sí están moralmente derrotados cuando solapan la corrupción que antes supuestamente condenaban ", dijo.

"Quiero aprovechar este espacio para hacerles una recomendación a los diputados de Morena, les urge leer el libro de Elena Chávez, 'El Rey del Cash', van a van entender mucha de su corrupción en este Gobierno, van a entender que verdaderamente es el Gobierno más corrupto de la historia.

"Y les recuerdo que un testimonio también es prueba de hecho y se convierte en oro molido para las fiscalías de este país", dijo en tribuna, con dicho libro en alto.

El diputado de Morena Oscar Cantón Zetina pidió darle tiempo y confianza a los militares.

"Yo solicito a esta soberanía que otorguemos tiempo y confianza a nuestros soldados, a nuestros marinos, a los guardias nacionales, en la calle, allá en la comunidad, allá en el ejido, allá en la colonia", indicó.

Acusó a la Oposición de ir en contra de lo que quiere el pueblo de México.

"¿No pueden entender que un puñado, que eso significan ustedes, están en contra de millones de mexicanos que están apoyando a la Guardia Nacional, que están apoyando a las fuerzas armadas que quieren paz, que quieren justicia?

"Y termino diciéndoles, sí, por supuesto queremos seguridad ciudadana, queremos democracia, queremos paz y Morena está construyendo esos tres elementos porque ustedes los dejaron despedazados y ustedes, lo que sí deben de poner en sus pancartas es: "Sí al cinismo, sí a la hipocresía, sí a la traición a la patria".

Dijo a los panistas que lean el libro "Felipe, el oscuro", de Olga Wornat.