'Como está, INE es un peligro para la democracia'

Ciudad de México— El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que, como está, el Instituto Nacional Electoral (INE) es un peligro para la democracia.

En conferencia desde Palacio Nacional, el Mandatario federal aseveró que, en un avión, un pasajero le reclamó por la reforma electoral que debilita al INE.

"Ayer me dijo el señor (del avión): 'usted ganó por lNE'", relató.

"Por eso le dije que no nos íbamos a entender, no, si el INE se queda como está, va a ser un peligro para la democracia".

El Jefe del Ejecutivo señaló que quienes viajan en avión son las clases medias, no los pobres.

"Este señor, con todo respeto, bien terapeado, esto de que fui candidato tres veces gracias al INE y desconociendo que lo que se está buscando es que se afiance la democracia, que no haya imposición, pero el señor no sabe de fraudes, eso es lo que tenemos que liquidar, acabar, por eso es una de las cosas pendientes que van a quedar, una verdadera reforma demócrata".

"Es indispensable que haya democracia y que haya revocación de mandato y que no sean las élites las que decidan, sino el pueblo, el soberano, eso es lo que hay que reforzar".

El tabasqueño aseveró que el INE quitó candidatos sin sustento Constitucional, como el caso del morenista Raúl Morón en Michoacán.

"Lo quitaron porque no comprobó 30 mil pesos, no lo hizo a tiempo, no, no, eso es mafia, eso hay que quitarlo", lamentó.

Con el llamado "Plan B" de la reforma electoral, que impulsa AMLO, la Oposición acusa que Morena impactará la operatividad del INE en el proceso electoral del 2024, en el que se elegirá al Presidente de la República, al Congreso de la Unión, nueve gubernaturas, Alcaldías y Congresos locales.

Los morenistas argumentan que con dicha minuta, que debe avalarse en el Senado en febrero, el organismo electoral ahorrará entre 3 mil y 5 mil millones de pesos en "burocracia dorada" y duplicidad de funciones.

Sin embargo, los consejeros electorales afirman que atentan contra "los pies y brazos" del INE, pues las juntas distritales, que son las que organizan directamente las elecciones y auxilian en campo a las oficinas centrales, pasan de permanentes a temporales, y se reduce al mínimo su estructura.

'El INAI está podrido'

Al ser cuestionado sobre quiénes representarán al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) en el tema de los perfiles para los nuevos consejeros del INE, López Obrador aseveró que ese organismo está podrido al ser un organismo de conservadurismo corrupto.

"Eso está podrido, eso nació para ser un parapeto, para simular que hay transparencia en el País, para eso lo crearon, es un organismo del conservadurismo corrupto de México, ya no hay ni qué pensar que van a salir cosas buenas de ahí", acusó.

"Desde que nacieron con (Vicente) Fox lo primero que plantearon fue mantener en secreto tanto el fraude de Odebrecht, como precisamente la lista de todos los que recibieron apoyos con condonación de impuestos con Fox, las dos cosas y es el Instituto de la Transparencia".

En una sesión pública realizada el pasado 20 de diciembre, el Pleno del INAI designó por unanimidad a Sergio López Ayllón, junto a María Esther Azuela Gómez, como integrante del Comité Técnico de Evaluación que propondrá las quintetas para elegir a cuatro consejeros del INE.

Sin embargo, en una nota técnica, la dirección jurídica de la Cámara de Diputados consideró que Ayllón no cumplía con los requisitos de imparcialidad, independencia y objetividad por, entre otras cosas, haber escrito dos artículos periodísticos criticando la reforma electoral y respaldando al INE.

Por su parte, los comisionados del INAI resaltaron las trayectorias de los dos designados y consideraron que sus perfiles eran aptos para integrar el comité.