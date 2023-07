¿Cómo conseguirán firmas los aspirantes de Oposición?

Ciudad de México.- Con o sin estructura propia, los panistas y priistas que aspiran a la candidatura del Frente Amplio por México empiezan una carrera contra reloj para conseguir las 150 mil firmas que les permitan acceder a la segunda etapa del proceso en curso.

Los aspirantes tienen hasta el 5 de agosto para conseguir esas firmas y pocos son los que consideran que la meta la podrán alcanzar fácilmente.

"¡Atención! ¡Mañana empezamos la recolección de firmas!", avisó desde el martes Xóchitl Gálvez a sus seguidores, a quienes aseguró que se pondría en contacto para explicarles los pasos a seguir.

El Comité Organizador dará a conocer este día el funcionamiento de la App con la que los aspirantes podrán recabar las firmas de respaldo.

Una de las características del dispositivo es que permitirá el registro con la foto de la credencial de elector del ciudadano junto una selfie del mismo.

Los ciudadanos que deseen participar en la consulta directa del 3 de septiembre también podrán hacerlo sin que otorguen su firma de respaldo a alguno de los aspirantes.

"Tengo básicamente dos métodos", explicó el priista Enrique de la Madrid.

"Desde el lunes de la semana pasada abrí una página propia (YoconEnrique.mx) y entonces le he mandado a amigos, a amigos de amigos y familiares, una especie de cadenas donde tú le pides a una persona que se inscriba, que se registre y después le pides que a su vez lo haga con sus cercanos, con sus vecinos.

"Y a partir de que funcione la plataforma de los partidos, nos van a dar unas claves, donde, ahí sí físicamente, alguien va y levanta las firmas. Ahí he ido identificando conocidos para ellos pedirles que levanten físicamente. Para mí son las dos vías: mi plataforma personal y con los formatos."

El ex senador panista Jorge Luis Preciado aseguró que él tiene "estructura a nivel nacional.

"Yo he operado en la mayor parte de los estados y tengo equipos locales y ya han estado generando una red de WattsApp que nos va a dar los datos del celular y del correo electrónico: entonces, lo único que esperamos es que ya se abra el sistema para reenviarles a sus correos el formato y subir las firmas que son necesarias".

Preciado dijo que, de cualquier forma, saldrá "a recorrer toda la República" a buscar firmas.

Ignacio Loyola, diputado federal panista y ex Gobernador de Querétaro, se preció de que, en esa plaza, tiene "una cantidad de firmas aseguradas.

"Las de Querétaro las tengo sin problema (20 mil, el límite por cada entidad) y estoy buscando amigos en el resto de la República para ser cabeza de playa en cada Estado y conseguirlas. No es un tema fácil, pero estamos trabajando y lo vamos a conseguir", afirmó.

"Yo no tengo estructura, pero ya he recibido mucho apoyo en mis redes y estamos buscando también las firmas físicas, porque no podemos ir solamente por la parte digital: tenemos que estar en tierra, haremos recorridos en donde sea necesario y esperemos conseguir este reto. Yo lo veo como una oportunidad de que podamos ir combatiendo la apatía de la gente".