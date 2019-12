Combatirán corrupción en organismos autónomos

Ciudad de México— La presidenta de la Mesa Directiva, Laura Rojas, y los contralores de diversos organismos autónomos firmaron un convenio de colaboración para fortalecer las acciones de combate a la corrupción en dichas instituciones.

El documento tiene como objetivo coordinar acciones en materia de buenas prácticas en la materia, intercambiar información al respecto y generar mejores mecanismos de verificación de la situación patrimonial de los funcionarios que laboran en estos organismos.

El convenio fue firmado por los contralores del Instituto Nacional Electoral (INE), del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de la Fiscalía General de la República (FGR) y del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

Los organismos autónomos que no suscribieron el documento fueron la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), cuya contralora fue designada recientemente por la Cámara de Diputados.

Laura Rojas subrayó que la firma del convenio tiene lugar en un momento en el que los organismos autónomos no están siendo valorados.

Ante ello, la panista dijo que hoy más que nunca es necesario fortalecer a estas instituciones que realizan funciones estratégicas para la democracia y para el desarrollo social del País.

"En un contexto en el que pareciera que los organismos autónomos están siendo poco valorados, por decirlo así, poco valorados en sus funciones, es importante destacar que ahora más que nunca debemos de fortalecer a los organismos constitucionalmente autónomos, porque hacen funciones estratégicas para el País, para la sociedad, para la democracia, para la economía, en síntesis, para el desarrollo político, económico, social, democrático de nuestro País", indicó.

Jesús Zamora, titular del Órgano Interno de Control del INE, dijo que el convenio les permitirá coordinar y sumar esfuerzos intercambiando información de buenas prácticas en materia de combate a la corrupción de manera directa e inmediata.

El contralor dijo que la autonomía no es sinónimo de impunidad, por lo que los funcionarios que laboran en dichas instituciones deben ser investigados y, en su caso, sancionados como cualquier otro servidor de la administración pública.

"Es claro que estas instituciones deben ser protegidas, pero no podemos confundir su autonomía con impunidad; como todas las instituciones del Estado, los órganos autónomos del Estado están expuestos al fenómeno de la corrupción y, de la misma forma que cualquier otro servidor público, sus miembros pueden y deben ser sancionados por los actos de corrupción que cometan", insistió.

Zamora advirtió que la mejor defensa de la autonomía del INE, de la FGR, del INEGI, del INAI y del Ifetel es un administración plural y eficiente.