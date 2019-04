Combatirá Poder Judicial la corrupción

Ciudad de México— Tras confirmar la destitución de cuatro juzgadores, Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aseguró que bajo su mandato se puso en marcha una estrategia de combate a la corrupción.

Entrevistado luego de desayunar en privado con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el ministro explicó que ese tema no fue abordado durante el encuentro y lo atribuyó al hecho de que el Poder Judicial ya ha mostrado voluntad para combatir ese flagelo.

-¿Hablaron sobre el combate a la corrupción del dentro del Poder Judicial?, se le preguntó.

"El señor Presidente no tiene que pedirme eso porque es una convicción personal. He dicho que llevo una política en el Poder Judicial de cero tolerancia a la corrupción, es una convicción personal que por supuesto coincide también el combate a la corrupción que está encabezando el Presidente López Obrador", dijo.

-¿Pero se abordó el tema de la corrupción?, se le insistió.

"No es necesario que se aborde el tema porque es una convicción y es una labor que nosotros estamos realizando por una decisión autónoma", respondió.

Sin dar detalles, Zaldívar explicó que, en lo que va de su mandato al frente de la Corte, cuatro jueces y magistrados han sido destituidos por actos de corrupción.

Aunque también se negó a dar cifras, sostuvo que tienen varias investigaciones abiertas.

-¿Qué medidas van a tomar para limpiar el Poder Judicial?, se le cuestionó.

"Estamos ya tomando muchas medidas, hemos iniciado con destitución de jueces de magistrados. Hemos también generado suspensiones en determinados juzgadores y están en curso investigaciones, pero al mismo tiempo estamos en la lógica de defender a la mayoría de nuestros jueces y jueces federales que sean honestos", sostuvo.

-¿Cuántas destituciones han tenido?

"Tenemos aproximadamente tres o cuatro destituciones, pero tenemos apenas tres meses en la Presidencia de la Corte.

"Nosotros estamos realizando, en el ámbito de nuestras competencias, varias investigaciones en relación con jueces o magistrados que tenemos presunción que pudieran estar vinculados con actos de corrupción".

El también presidente del Consejo de la Judicatura Federal se refirió a la advertencia lanzada por López Obrador en el sentido de que está dispuesto a exhibir a los jueces que dejen libres a los delincuentes por cuestiones de forma o legaloides.

A pregunta expresa, rechazó que esa decisión pueda vulnerar a los juzgadores.

-¿Esto no vulnera a los jueces?, se le preguntó.

"No, cuando se tengan datos de que hay datos que actúan indebidamente estaremos abiertos a recibir la información y recibir el caso. Si los jueces actúan indebidamente se procederá a investigarlos. Si los jueces actúan conforme a derecho se procederá a informar que así fue", expresó.

-¿Pero cómo saber la diferencia?

"No hay ninguna vulnerabilidad, la Constitución es muy clara, cuando los jueces actúen exigiendo que se respete la Constitución y los derechos humanos, los jueces serán defendidos. Cuando los jueces actúan indebidamente y hay indicios de corrupción pues se tendrá que investigar y sancionar", expresó.

De acuerdo con Zaldívar, el Presidente está consciente de que el combate a la delincuencia se tiene que hacer con respeto a la Constitución y los derechos humanos.

"Y que los jueces, cuando no se cumple con la Constitución, pues tienen que actuar en consecuencia", aseveró.

"Y también está consecuente de que es necesario que haya una mayor coordinación para que haya mayor efectividad".





La autonomía

Luego de calificar de afectuosa y cordial la reunión con el Mandatario López Obrador, el Ministro refirió que ambos expresaron su respeto a los poderes y a su autonomía.

"Tratamos diferentes temas de interés nacional como poderes del Estado, en un marco de respeto a la independencia de los ámbitos de competencia de los dos poderes", manifestó.

"Particularmente el señor Presidente me reiteró su compromiso de respeto a la independencia y a la autonomía de la Suprema Corte del Poder Judicial".

Mientras era entrevistado, sobre la calle de Corregidora, la diputada local panista Elsa Méndez demandó al Ministro velar por la autonomía real de la Corte.

A gritos, la legisladora de Querétaro incluso le advirtió que estarán vigilados.

"Exigimos por favor que la Suprema Corte respete y garantice la división de poderes", soltó la diputada.

"No hay ningún elemento que haga pensar que la división está en riesgo. La Suprema Corte es y será autónoma e independiente. Una relación cordial y respetuosa con el Presidente no implica en lo más mínimo y él lo dijo, sumisión", le respondió Zaldívar.

El juzgador retó a la diputada panista a denunciar, con sustento, cuando exista un caso que vulnere la autonomía de ese poder.

"Cuando tengan ustedes un solo caso en el que la Corte no es independiente, entonces me reclaman", expresó.

"Mientras sea por rumores o suposiciones me parece que es profundamente injusto hacer afirmaciones".