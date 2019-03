Ciudad de México— Con una bancada de 4 integrantes y alrededor de 40 aliados, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) busca influir en la reforma educativa que se procesa en la Cámara de Diputados.

Producto de las negociaciones con Andrés Manuel López Obrador, por primera vez el magisterio disidente tiene la posibilidad de incidir, desde San Lázaro, en las decisiones educativas del país mediante integrantes de la Comisión de Educación y parte de la bancada mayoritaria.

En la Comisión de Educación están tres miembros de la CNTE: Adela Piña, Azael Santiago Chepi e Irán Santiago Manuel, los dos últimos líderes del magisterio en Oaxaca.

Piña preside ese órgano legislativo y es integrante de la Sección 9 de la Ciudad de México.

Llegó a Morena en 2013, cuando fue presidenta del Comité Ejecutivo Municipal en Cuajimalpa, y dos años más tarde, consejera nacional y estatal.

En 2017, como miembro de la Comisión de Vecinos en Defensa del Bosque Ocotal, se convirtió en una de las principales voces en contra de la tala de árboles derivada de la construcción del tren México-Toluca.

Su trabajo como líder vecinal le valió formar parte de la terna que se sometería a votación para determinar la candidatura de Morena a la Alcaldía de Cuajimalpa, pero no lo logró. Un año más tarde, Piña llegó a San Lázaro por la vía de la representación proporcional.

Santiago Chepi, ex director de telesecundaria en Oaxaca y ex líder de la Sección 22, fue candidato en 2013 a diputado local por el extinto Partido Social Demócrata y dos años más tarde fue abanderado de Morena a una diputación federal, pero no arribó a San Lázaro.

El docente ha sido objeto de múltiples acusaciones.

En 2012, fue denunciado por golpes y amenazas en contra de integrantes de su gremio y en 2016 fue acusado por la entonces PGR por haber "institucionalizado" los cobros a empresas que prestaban dinero a los maestros, los cuales no eran reportados a Hacienda; nunca fue detenido.

Santiago Manuel es otro integrante de la Sección 22 y en 2016, como secretario de Pagos de la CNTE en Oaxaca, fue acusado de defraudar a 250 docentes, a quienes dejó de entregarles sus salarios durante dos años.

El diputado Jorge Ángel Sibaja también es parte del magisterio oaxaqueño. Rindió protesta en noviembre pasado como suplente de Ciro Sales Ruiz. Es hermano de Aciel Sibaja, ex tesorero de la Sección 22, detenido en 2016 acusado de defraudación fiscal.

En diciembre pasado, Aciel Sibaja fue liberado junto con el ex líder del magisterio oaxaqueño, Rubén Núñez, luego de que la Suprema Corte de Justicia ordenó retirar los cargos en su contra.

Además de estos cuatro integrantes de la CNTE, en la Cámara de Diputados hay, al menos, 38 diputados de Morena, dos del PT y uno del PES que tiene formación docente y que, a decir de Irán Santiago, son aliados y simpatizantes de la Coordinadora.

Entre ellos figuran Virginia Merino, Lorena Socorro Jiménez, María Chávez Pérez, Hilda Patricia Ortega, María de Jesús García, Carmina Regalado, Óscar Novella, Manuel López Castillo, Flora Tania Cruz, Estela Núñez Álvarez y Juan Pablo Sánchez.