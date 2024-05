Claudia ama a los del PRI.: Xóchitl

Ciudad de México.- Xóchitl Gálvez, la abanderada del PAN, PRI y PRD a la Presidencia, restó importancia a la renuncia de Alejandra del Moral del PRI, pues dijo que Claudia Sheinbaum ama a los tricolores.

"Siempre he dicho que Claudia (Sheinbaum) ama a los del PRI y a los del PAN, tanto se queja pero le encantan. Miles de mexiquenses están con nosotros. No se los lleva por una situación: la gente detesta la incongruencia.

"Que le vaya bien. Acá nos quedamos los que vamos a seguir luchando por un México que le apueste a la democracia. No traía nada, no se lleva nada. No traía ni ganas de ganar", sostuvo.

En entrevista, Gálvez aseguró que la gente castiga la incongruencia y miles de mexiquenses están con su proyecto.

"Estn desesperados en Morena", expresó la candidata.

"Que le vaya bien", dijo por su parte irónica la secretaria general del PRI, Carolina Viggiano, al tiempo que dibujaba la señal de la cruz.

El exGobernador hidalguense Francisco Olvera afirmó que la salida de Del Moral representaba "una traición para golpear a todos en el PRI".