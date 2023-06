Claro que me voy a aventar al ruedo: Lilly Téllez

Ciudad de México.- Lilly Téllez asegura que sí se va "a aventar al ruedo" para buscar la candidatura del Frente Amplio de México a la Presidencia de la República, pero reclama saber cómo financiarán los aspirantes su incursión en el ejercicio.

"Mi mayor preocupación es que no hay transparencia en el método sobre cómo va a pagar cada candidato esta labor titánica. Yo pido transparencia en los recursos, porque ayer dijeron que cada aspirante va a pagar con sus recursos este proceso, pero no sé qué aspirante tanga el patrimonio monumental para transitar en el método planteado", resumió.

En entrevista telefónica, la todavía senadora panista aclara que ella no tiene "ni un grupo empresarial ni un corporativo mediático" que apuntale su aspiración.

"Yo estoy en un esfuerzo como ciudadana y yo no tendría el patrimonio, porque es enorme la cantidad de recursos que se necesitan y no hay claridad en el método", dijo.

"Hay muchos riesgos: ¿Quién va a pagar? Ese es el punto, y es tan importante la transparencia en los recursos, porque el Gobierno de AMLO podría descarrilar e inhabilitar al candidato de este método si no se aclara esto. Entonces, lo que yo pido es blindaje para el que logre la candidatura, respetando las leyes. Hay cero claridad sobre cómo se va a pagar, cómo va a pagar candidato en este proceso.

--Pero sí se avienta al ruedo...

--No me puedo aventar al ruedo con un método que no tiene claridad en que no se va a infringir la ley. Claro que yo me voy a aventar al ruedo por la candidatura, eso no está en entredicho. Lo que estoy analizando es si será a través de este método, porque si no cumple con la legalidad y transparencia no sería viable: descarrilarían, inhabilitarían a quien salga ganador. Yo convoco a Claudio X. González, a los representantes de otras organizaciones civiles, a que con toda la buena fe que les ha caracterizado, que escuchen y vean mis planteamientos para que blindemos a quien salga ganador en el método.

--¿Qué cálculo tiene? ¿Cuánto se podría gastar?

--Son millones de pesos, son millones de pesos. Cincuenta, sesenta millones de pesos. ¿Qué aspirante tiene ese dinero para ello? Y los que no lo tienen, ¿cómo va a ser la transparencia? ¿Van a admitir dinero de empresarios? ¿Cómo va a estar eso? Ahí es donde se puede descarrilar. ¿Quién va a pagar?

--¿Esta bolsa es para que los aspirantes puedan recabar las 150 mil firmas que se les piden?

--Para todo, para todo lo que tienen que hacer los aspirantes. Firmas, eventos, recorridos. Es una cantidad extraordinaria de dinero. ¿Quién va a pagar eso? ¿Es legal?

--Mientras tanto, ¿ya está empezando a recabar las firmas?

--No, no, yo no tengo duda de que haya apoyo para mí. No tengo duda en que las firmas van a llegar. Lo que me preocupa es que el método no tenga la transparencia en el manejo de los recursos.