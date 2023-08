Claman hijos de Alcaldesa retenidos: devuelvan el dinero

Ciudad de México.- Los dos hijos de la presidenta Municipal de Mitontic, Chiapas, Maruca Méndez, retenidos por los pobladores por la desaparición de 5.8 millones de pesos de presupuesto para obras, pidieron a sus padres que mejor devuelvan el dinero.

"El dinero que ustedes fueron a recoger, cuando fueron a interceptar en el camino al tesorero, mejor vengan a entregar y devolver el dinero. Es lo único que quiere la gente de la comunidad de Oxinam, ya no es justo que nosotros estemos aquí, vengan a devolverlo ya, o mañana", dijo el mayor de los hijos, Fernando José López Méndez, de 24 años, en un video publicado en Facebook.

"Sí, así es, papi. Ahí está el dinero, cuando ustedes fueron a interceptar en el camino al tesorero, mejor vengan a devolverlo junto con tu contador. Pobre de la gente, como que no es justo, mejor vengan a dejar el dinero", añade le segundo hijo, Luis Armando López Méndez, de 21 años de edad, en un video en lengua indígena tsotsil, difundido en la cuenta "San Miguel Mitontic, Chiapas 100%".

Los dos jóvenes fueron sacados de su casa la madrugada del domingo por hombres armados, según el dicho de los presidentes municipales, Maruca Méndez, quien cogobierna con su esposo Fernando López, y en el video aparecen junto al tesorero municipal, Erasto Velasco Velásquez, sentados en una oficina.

El motivo fue por el presunto robo de 5.8 millones de pesos que sufrió el 9 de agosto el tesorero municipal en el camino desde San Cristóbal de las Casas, retenido desde ese día, y que serían para diversas obras en la comunidad de Oxinam.

Según el video, interpretado por uno de los administradores de la página y cuya versión fue confirmada por una escritora indígena tsotsil independiente, el tesorero afirma que los dos hijos confesaron que el robo fue planeado por sus padres.

"La verdad, yo no sé quiénes fueron los que me interceptaron. No sabía si eras tú junto con el contador, Amílcar. Ahora sí ya sé quiénes. Fuiste tú y tu contador Amílcar, señor presidente ¿Quién lo dijo? Tus hijos lo confesaron. Ahora por favor venga a pagar mañana mismo, por favor, porque no tiene caso que nosotros estemos aquí detenidos ya casi son una semana que nos tienen detenidos", dijo el tesorero.

"Es tu culpa, presidente, tú fuiste a robar el dinero. No vamos a buscarle más diálogo, mejor ver a devolverlo mañana mismo, pero temprano, no queremos en la tarde. Tus mismos hijos lo confesaron. Tú mismo fuiste quien robó el dinero señor presidente", añadió.

Maruca Méndez fue la primera mujer electa por votación en el municipio ubicado en la zona de las montañas de Chiapas, aunque la comunidad le entregó, por su parte, el bastón de mando a un hombre, a su marido.

Ayer lunes fue difundido un video de dos jóvenes con los ojos vendados y amarrados a los postes de la cancha de basquetbol de Oxinam, por hombres encapuchados y vestidos de negro.