Citan por Estafa Maestra a ligada a Zebadúa

Ciudad de México— Un juez federal dio luz verde para que Wendy Gabriela Arrieta Camacho, excolaboradora de Emilio Zebadúa, ex Oficial Mayor en la Sedatu y la Sedesol, comparezca en una audiencia de imputación por un contrato supuestamente indebido de casi 23 millones de pesos en la llamada "Estafa Maestra".

Juan Mateo Brieba de Castro, Juez Sexto de Distrito en Amparo Penal de la Ciudad de México, desechó el amparo de la ex funcionaria contra el citatorio que le fue enviado para presentarse a una audiencia inicial ante un juez de control.

El juzgador argumentó que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya estableció que la citación a una audiencia de imputación no es un acto que afecta su libertad personal o violenta sus derechos, pues se trata "de una simple comunicación del juez, a petición del Ministerio Público".

"Si en el caso, la citación reclamada es para el verificativo de la audiencia inicial de formulación de imputación y vinculación a proceso, acto que jurisprudencialmente se ha establecido que no incide en la libertad personal; es que deviene improcedente el juicio de amparo intentado", resolvió Brieba.

La ex funcionaria también reclamó en su amparo la promulgación y publicación del Código Nacional de Procedimientos Penales, por omitir una norma que obligue a la FGR desde la etapa inicial informarle al imputado el delito que le imputan y darle acceso al expediente.

Sin embargo, el juez resolvió que los artículos 128 y 218 establecen que el Ministerio Público debe proporcionar la información veraz sobre los hechos en la investigación, sin ocultarlos, y dar acceso al imputado cuando se encuentre detenido, sea citado para comparecer o se pretenda recibir su entrevista.

"Tal actuación de autoridad no afecta a la quejosa creando, modificando o extinguiendo derecho alguno y, por ello, no afecta su esfera jurídica", consideró el juez, al desechar por improcedente el amparo.

En el sexenio pasado, Arrieta Camacho fue directora General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la ex Secretaría de Desarollo Social (Sedesol) y luego coordinadora de asesores de Zebadúa en la Oficialía Mayor de la Sedatu.

Un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte la citó para una audiencia de imputación que iba a celebrarse el 14 de marzo del presente año y, aunque la ex funcionaria asistió, la diligencia no se llevó a cabo porque estaba vigente una suspensión.

El caso que le pretenden imputar deriva de un convenio suscrito entre la Sedesol y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), por casi 23 millones de pesos, para prestar servicios de desarrollo y puesta en operación del sistema de control de gestión, con interoperabilidad y uso de firma electrónica avanzada.

La universidad no podía subcontratar más del 49 por ciento del importe total del contrato y, sin embargo, lo hizo por el 92.98 por ciento. Por este caso, ya está procesado Gerardo Ávila García, exsecretario de la rectoría de la UAEM, por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades.