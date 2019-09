Cierran ventana para gestión de recursos

Ciudad de México— La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados aprobó los lineamientos para la recepción de solicitudes de financiamiento para el presupuesto 2020, los cuales eliminan cualquier interlocución entre los legisladores y los peticionarios.

Aunque diputados de diversos partidos se han pronunciado por garantizar el derecho de audiencia de los solicitantes, los lineamientos establecen que todos los proyectos deberán ser enviados en formato electrónico.

Las propuestas aceptadas podrán ser consultadas hasta noviembre, luego de que la Cámara baja apruebe el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2020.

El documento señala que el formato electrónico en el que deberán ser presentadas las propuestas podrá ser descargado en micrositio que ya existe de la Comisión.

Los peticionarios deberán registrarse en ese sitio electrónico proporcionando nombre, correo electrónico y procedencia, a partir de lo cual obtendrán un nombre de usuario y una contraseña con el que podrán tener acceso al formato llamado Requerimientos para el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020.

Una vez llenados los campos de éste, podrán cargar el formato en versión editable. Los solicitantes adicionalmente deberán adjuntar un formato en versión imagen, en donde deberá visualizarse claramente el nombre y firma de la autoridad requirente.

Los lineamientos advierten que las propuestas que no sean entregadas conforme a este procedimiento no serán consideradas en la discusión del proyecto de presupuesto 2020.

"La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública decidirá, con base en la disponibilidad de recursos y el cumplimiento de lo previsto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, sobre la inclusión en el Dictamen del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020 de las propuestas enviadas por los interesados", señala.

Finalmente, los solicitantes podrán consultar las propuestas aceptadas en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación una vez que éste sea aprobado por la Cámara de Diputados, a más tardar el 15 de noviembre.

Con lo anterior, los diputados buscan evitar la pasarela de gobernadores, alcaldes, rectores y representantes de organizaciones civiles que cada año acuden a San Lázaro a entregar solicitudes de financiamiento para obras públicas.

Hasta el año pasado, las solicitudes fueron recibidas en una ventanilla abierta por la Comisión de Presupuesto.

No obstante, con el argumento de acabar con los llamados "moches" legisladores, sobre todo de Morena, han optado por cerrar las ventanas de gestión para gobiernos locales y municipales.