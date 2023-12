Cierran filas morenistas en torno a Sheinbaum

Ciudad de México.- Claudia Sheinbaum, precandidata única de Morena, PT y PVEM, anunció esta semana al equipo de precampaña que la acompañará en esta fase del proceso electoral, en donde destacan sus ex contendientes en la interna Ricardo Monreal, Adán Augusto López y Gerardo Fernández Noroña.

Sin embargo, en el equipo de Sheinbaum sigue estando ausente Marcelo Ebrard.

En la conformación del equipo de precampaña destacan las incorporaciones de Tatiana Clouthier, Citlalli Hernández y Renata Turrent, así como Jesús Valdés Peña, vinculado como funcionario público a la gestión de Marcelo Ebrard en el Gobierno de la Ciudad de México.

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, se convertirá en coordinador de la precampaña, anunció Sheinbaum.

Mañana, la aspirante presidencial presentará un equipo de especialistas que acompañará su precampaña, donde se contempla que esté el Ministro de la Corte con licencia, Arturo Zaldívar.

Durante el anuncio, Claudia Sheinbaum informó que Mario Delgado será su coordinador de campaña. Además, ratificó a Ricardo Monreal como coordinador de Enlace Territorial y a Adán Augusto López como Coordinador Político, cargos en los que fueron designados desde el 12 de septiembre pasado, aunque desde esa fecha no se les había vuelto a ver junto a la precandidata.

Sheinbaum confirmó también a Gerardo Fernández Noroña como Enlace con Organizaciones Sociales y vocero.

Asimismo, designó a Jesús Valdés Peña como coordinador de Enlace con Organizaciones Internacionales y de Mexicanos en el Exterior.

La ex jefa de Gobierno capitalino reconoció que Valdés Peña es un personaje cercano al ex canciller Marcelo Ebrard, ex aspirante a la candidatura presidencial de Morena y quién se inconformó tras la designación de Sheinbaum.

"Marcelo va a estar cerca, está cerca, el doctor Valdés es parte de su equipo, lo hemos incorporado y Marcelo va a estar cerca", afirmó.

Sheinbaum agregó que Tatiana Clouthier, ex coordinadora de la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador en 2018 y ex Secretaria de Economía (2021-2022), será su coordinadora de Voceros.

Renata Turrent será coordinadora de Enlace con Sectores Académicos, Regina Orozco llevará el Enlace con la Comunidad Cultural, Estela Damián Peralta su coordinación de giras y Citlalli Hernández la de Alianzas para Coaliciones y Candidaturas Únicas.

Sheinbaum aseguró que su equipo de precampaña es una muestra de la unidad en el movimiento que lidera, mientras que en la Oposición se están dividiendo.

El equipo de Sheinbaum Ellas y ellos son los políticos que acompañarán a la aspirante presidencial morenista:

- Mario Delgado, coordinador de precampaña

- Adán Augusto López Hernández, coordinador político

- Ricardo Monreal, coordinador de Enlace Territorial

- Tatiana Clouthier, coordinadora de voceros

- Gerardo Fernández Noroña, coordinador de Enlace con organizaciones sociales y vocería

- Citlalli Hernández, coordinadora de Alianzas para candidaturas únicas

- Jesús Valdés Peña, coordinador de Enlace con organizaciones de mexicanos en el exterior

- Renata Turrent, coordinadora de Enlace con sectores académicos

- Regina Orozco, coordinadora de Enlace con la comunidad cultural

- Esthela Damián Peralta, coordinadora de giras