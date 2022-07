Cierran escuelas y negocios por balaceras en Jerez, Zacatecas

Ciudad de México.- Una serie de balaceras registradas desde la mañana de este viernes en Jerez, Zacatecas, paralizó el comercio en ese municipio y varias colonias se convirtieron en pueblos fantasma.

También en sectores de esa localidad, a 56 kilómetros de la capital, las clases y las corridas del transporte local fueron suspendidas ante la zozobra de nuevos enfrentamientos.

Las primeras refriegas fueron registradas en llamadas al 911 en la Colonia Niños Héroes, cercana al centro histórico, donde un grupo de hombres armados incendiaron un domicilio, al parecer con un explosivo o una granada.

En su huida el grupo se dividió y a su paso realizaron disparos de arma de fuego, lo que provocó el pánico en la población y en los comerciantes, que bajaron las cortinas de sus negocios.

Fuentes militares indicaron que diversos tiroteos también se registraron en las zonas Frente Popular, Galeana y El Cortijo, en el polígono de El Molino, al noreste de Jerez, así como en la carretera 23 que va a Fresnillo y en la 54 a Zacatecas.

La vía que va de Jerez a Tepetongo también se encuentra en alerta por la circulación de camionetas con hombres armados a bordo.

Las fachadas de varias viviendas y vehículos particulares estacionados presentan impactos de bala, reconocieron las fuentes castrenses, quienes advirtieron que está un proceso un operativo del Ejército y la Guardia Nacional en ese municipio.

Añadieron que fueron instalados tres puestos de control vehicular y que con drones también realizan un reconocimiento aéreo para ubicar a grupos armados en las rancherías.

Los padres de familia que se disponían a llevar a sus hijos a los colegios, regresaron a sus hogares ante el ruido de las constantes balaceras.

Las escuelas cerraron sus puertas hasta nuevo aviso.

Las autoridades no han dado a conocer si derivado de las balaceras existen personas heridas o fallecidas.

Los servicios de emergencia atendieron la conflagración de una vivienda incendiada, se reportó.

Desde febrero decenas de pobladores de las comunidades de Cieneguitas de Fernández y Guadalupe Victoria, en el municipio de Jerez, han sido escoltados por el Ejército para que entren en sus casas saqueadas por la delincuencia y sacaran lo que pudieran para escapar de la escalada de violencia en esa región de Zacatecas.

Las autoridades federales reportan que en Zacatecas existe una disputa entre el Cárteles de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Zacatecas figura en el segundo lugar, después de Colima, en la tasa por cada 100 mil habitantes en víctimas de homicidio doloso en el país con 31.20, de acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Esto aún con el plan de apoyo lanzado en noviembre por el Gobierno federal, que implicó el envío de centenares de elementos para buscar contener la violencia en la entidad.

Operativos continúan

El secretario de Seguridad de Zacatecas, General de Brigada retirado Adolfo Marín, advirtió a los ciudadanos de Jerez que los operativos en ese municipio van a continuar, hasta dar con los responsables de las agresiones a balazos a al menos dos inmuebles.

"Pedimos a la población que esté tranquila, porque el operativo va a continuar hasta lograr detener a los agresores de este lamentable incidente del municipio de Jerez, el día de hoy seguiremos llevando a cabo operaciones hasta dar con los responsables. Le pido a la población que esté tranquila que esté consciente y que sí vamos a tratar de ubicar a los responsables", dijo el ex mando militar en un video difundido en redes sociales.

Reportó que hasta ahora derivado de las balaceras en Jerez sólo existen daños a dos inmuebles, uno de ellos del Infonavit, y vehículos.

"Hubo un incendio en un domicilio particular, afortunadamente no tenemos reporte de daños físicos únicamente del inmueble así como de unos vehículos que sufrieron daños por arma de fuego, por otro lado, a la par de los operativos que se están llevando a cabo, la Fiscalía solicitó órdenes de cateo para tratar de llevar a cabo unos reconocimientos en algunos inmuebles, de momento no los tenemos, ubicados, sin embargo ya está la petición para que se lleve a cabo el operativo y el cateo de algunos inmuebles", advirtió.

"En cuánto se recibió la información (de las balaceras) inmediatamente se desplegaron fuerzas de la Policía Estatal, la Policía Municipal, el Ejército y la Guardia Nacional, asimismo se llevó a cabo el apoyo de un helicóptero para llevar a cabo reconocimientos sobre el área a efecto de permitir que la población esté más tranquila y así como ubicar a los responsables de esta lamentable agresión a un edificio del Infonavit en el municipio de Jerez", informó.