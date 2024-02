Cierran en Chiapas iglesias por narco

Tapachula, México.- Iglesias ubicadas en la Sierra Mariscal de Chiapas han tenido que cerrar para evitar que sus integrantes sean asesinados por no pagar las extorsiones del crimen organizado, denunciaron líderes evangelistas.

En la zona limítrofe con Guatemala, donde se ha dado el desplazamiento de más de 2 mil personas y los sicarios hasta presumen sus recorridos en vía pública, se aseguró que esta violencia ya no sólo afecta a comerciantes, sino también a distintas iglesias como la católica, mormona y evangelista.

Francisco Javier Napabé Chanona, pastor de la Iglesia Casa Cristiana, Amor, Fe y Esperanza, y líder del Consejo Interreligioso de Chiapas, dijo que las extorsiones son de hasta 30 mil pesos por congregación religiosa en Frontera Comalapa, Motozintla, Chicomuselo y municipios aledaños.

"No es un problema religioso, sino social que ya afecta a iglesias; esto ha sido desde el año pasado, personas cercanas, de ministros extorsionados por estos grupos y, bueno, algunos han tenido que cerrar y dejar sus lugares por esa inseguridad que han padecido", dijo a Grupo REFORMA.

"No hacen directamente la denuncia, porque dar nombres es ponerse bajo riesgo. Muchas familias han sido desplazadas, tenemos el dato de que piden hasta 30 mil pesos. No entendemos por qué nuestras autoridades estatales y federales no toman cartas en el asunto, es un hecho real, doloroso para las familias perder su patrimonio o vivir bajo amenaza".

Esta región ha registrado balaceras entre integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa, desfiles de convoys de estos sicarios, enfrentamientos contra Fuerzas Armadas, y también el reforzamiento de militares y elemetos de la Guardia Nacional en los últimos meses.

Sin embargo, pese al refuerzo en seguridad, Napabé Chanona aseguró que apenas en enero pasado un ex pastor de la Iglesia Monte de Sion, en Comalapa, fue hallado asesinado a la orilla de un río tras haber alertado que era víctima de extorsiones.

"Aunque nuestro Chiapas ha sido conocido por conflictos sociales y religiosos, lo que se está viviendo es cosa que no había experimentado en nuestro estado", añadió.

Por otra parte, Gamaliel Fierro Martínez, líder evangelista de Tapachula, explicó que algunas iglesias decidieron sólo abrir los domingos durante la mañana por temor a este "vandalismo".

"Las actividades que tenían tarde y noche ya no hay por la inseguridad", expresó.

"Es en la zona Motozintla, Mazapa de Madero y parte de Bella Vista, Porvenir, se ha dado en esa zona, las carreteras ya no se puede transitar, hay hasta falta de alimentos en los negocios por precisamente por la falta de comunicación. Nosotros estamos orando y pidiendo a Dios que traiga paz, y a las autoridades pedimos que hagan su labor".