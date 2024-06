Cierran elecciones con asesinato de candidato en Oaxaca

Oaxaca, México.- Yonis Atenógenes Baños Bustos, candidato del PRI a la Alcaldía de Santo Domingo Armenta, en la región Costa de Oaxaca, fue asesinado unas horas después del cierre de la jornada electoral de ayer.

El político se encontraba en su domicilio, ubicado en el Barrio Nuevo, cuando un grupo de personas armadas arribó al lugar, lo interceptó y asesinó, de acuerdo con el reporte oficial.

"Tras recabar información y procesar el lugar de los hechos, los resultados de estos primeros trabajos ministeriales permitieron establecer sólidas líneas de investigación sobre la autoría de este delito", informó la Fiscalía General del Estado (FGE) sin revelar más detalles.

En conferencia de prensa del gobernador morenista Salomón Jara Cruz, el secretario de Gobierno, Jesús Romero López, señaló que si bien el homicidio de Baños Bustos ocurrió en el contexto proceso electoral, se trató de un caso aislado.

A diferencia del reporte de la Fiscalía, Romero López también indicó que una sola persona habría sido quien cometió el crimen.

"Está en el contexto del proceso electoral, no lo vamos a negar, pero la línea de investigación es que fue en su domicilio. La persona que ingresó no sabemos si era conocida o no, lo llegó a buscar, lo encontró y lo asesinó.

"Por eso hay que esperar la línea de investigación de la Fiscalía para saber si obedece al contexto electoral o no en su perfil de candidato, o si es una situación distinta", agregó.

Tanto el Comité Directivo Estatal del PRI como el Consejo General del Instituto Estatal Electoral condenaron el asesinato de Baños Bustos y exigieron a las autoridades investigar lo sucedido.

"Su dedicación y pasión por servir a los demás lo llevaron a postularse como candidato, con la esperanza de hacer de Santo Domingo Armenta un lugar mejor para todos", expresó el PRI estatal sobre el candidato.

Santo Domingo Armenta está ubicado a 380 kilómetros de la capital del estado y es considerado uno de los "pueblos negros de México".

Hasta la tarde de este lunes 3 de junio, el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) mostraba en ceros el resumen de la votación con casi el 100 por ciento de actas capturadas.