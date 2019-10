Cierra ventanilla... el de los moches

Ciudad de México— La Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipalista de la Cámara de Diputados, que preside el panista Ricardo Villarreal, señalado como promotor del cobro de moches a Alcaldes, cerró la ventanilla para que los Ayuntamientos soliciten recursos para 2020.

"Debido a que este año no se espera la apertura de Presupuesto para apoyar a los Estados y Municipios, no se abrirá ventanilla para la recepción de proyectos", indica un anuncio colocado afuera de esa oficina, en el cuarto piso del edificio F.

Dicha comisión es presidida por el panista Ricardo Villarreal, exalcalde de San Miguel de Allende y uno de los señalados en los escándalos de los moches, cuando su hermano era coordinador de los diputados del PAN.

Al final de la sesión de ayer, el diputado del PAN Mario Mata Carrasco denunció desde su curul que se encontraba tal anuncio a la entrada de la comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal, lo que mostraba el verdadero rostro del Gobierno federal.

Aseguró que mientras se dice que sí hay apoyo a estados y municipios, no hay recursos federales para ellos.

"Qué vergüenza y qué impotencia tengo ante los mexicanos de pertenecer a una Legislatura cuyo grupo mayoritario son solamente mandaderos y títeres de un presidente que tiene doble moral y doble discurso.

"Por un lado, ofrece apoyar a los gobernadores y alcaldes y a todos los ciudadanos, sobre todo a los que menos tienen, y los más pobres viven en los municipios que menos apoyo tienen", dijo el legislador.

Consideró que los municipios estarán condenados seis años a la falta de agua potable, pavimentación, electrificación, sobre todo la inseguridad y a vivir en el círculo vicioso de la pobreza.

Citó que los Alcaldes están preocupados por el recorte del 40 por ciento del programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg), que bajó de 5 mil a 3 mil millones de pesos.

En la Comisión de Comunicaciones y Transportes, también presidida por el PAN, con el diputado Víctor Manuel Pérez, se colocó un anuncio similar de que no se registrarán proyectos para solicitar recursos para obras.