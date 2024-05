Cierra Máynez campaña con música, alcohol y mariguana

Ciudad de México.- Jorge Álvarez Máynez agradeció a los jóvenes que lo apoyaron en su campaña con un festival de música donde hubo cerveza y churros de mariguana.

Dijo que la política la harán cambiar los jóvenes, no los partidos.

En el auditorio BB en la Colonia Roma, el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano convocó a unas 3 mil personas, entre jóvenes, militantes e integrantes de equipos de campaña de los candidatos del partido en la Ciudad de México.

También hubo niños que querían ver al candidato que apostó al sector de los jóvenes para crecer en las preferencias electorales.

Cuando todas las encuestas confirmaron su tercer lugar en la carrera presidencial, el candidato aseguró que los jóvenes no son apáticos con la política, sino con la política de los partidos.

"Les demostramos que no es que no nos interese la política, no nos interesa 'su' política", dijo en su mensaje durante el llamado "Máynez Capital Fest".

En la barra de bebidas hubo cerveza para los asistentes, de sabor chocolate o vainilla, de a dos por persona.

Cuando el grupo Yoga Fire & Dee tocaba, el vocalista preguntó a los asistentes si no traían de "esa" y luego aventó al público los cigarros de mariguana.

"El próximo presidente de México dijo que ni un joven más en la cárcel por fumar mariguana", expresó el cantante.

Los jóvenes empezaron a gritar "Máynez , Máynez".

En ese momento hubo jóvenes que empezaron a fumar, mientras la banda de hip-hop tocaba sus temas.

Ya al final, alertó que ya les habían llamado la atención. Hasta ahí llegó la libertad para fumar.

"Ya nos llamaron la atención, no pueden estar fumando esas chingaderas. Aguántense a la salida", dijo el vocalista.

Y el tema de la mariguana fue el más aplaudido de la noche.

En alusión a su propuesta de desregulación de las drogas, Álvarez Máynez dijo que el país va a cambiar y ver hacia el futuro.

"Nunca más, nunca más vamos a tener en la cárcel a un joven por fumar marihuana", afirmó y gritaron los jóvenes.

"Nunca más, nunca más vamos a tener en la cárcel a una mujer por decidir sobre su cuerpo", agregó y las chicas gritaron más fuerte.

En un mensaje de 5 minutos, presumió que no llenó de basura la ciudad con su publicidad.

"Mi campaña, mi campaña la hiciste tú con tu cartel. Mi campaña la hiciste tú en el pizarrón de tu escuela. Mi campaña la hicieron las niñas y los niños, los adolescentes, los jóvenes. Y este festival, este festival es para darle las gracias", prosiguió.

Sin citar el desplome del escenario en Nuevo León, pero en alusión a ello, Álvarez Máynez dijo que el día de mañana podría no estar, pero el cambio no lo va a hacer un presidente, en alusión al ex mandatario Vicente Fox o el Gobierno de Morena, lo que generó un ruidosa silbatina.

"El cambio, el cambio lo van a hacer ustedes", aseguró.

Previamente, Álvarez Máynez visitó Hidalgo, Tlaxcala y Puebla.

El candidato logró su meta de visitar 50 universidades.