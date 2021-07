Cierra López Obrador actos públicos por veda de consulta

Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó, de última hora, cancelar la transmisión de los actos que tiene programados durante su gira de dos días y medio por el estado de Guerrero.

El mandatario giró la instrucción en su conferencia mañanera, tras reconocer públicamente que ni siquiera estaba enterado que existían restricciones en materia de propaganda gubernamental, derivadas de la veda por la consulta popular que se llevará a cabo el primero de agosto, relacionada con el juicio a cinco expresidentes.

A partir de ayer, jueves 15, el INE inició la promoción del ejercicio ciudadano y con ello se activó la veda para que funcionarios de los tres niveles de Gobierno, incluido el presidente, suspendieran cualquier promoción gubernamental.

Al ser cuestionado al respecto, el presidente aceptó que ignoraba esa disposición, consultó al vocero Jesús Ramírez e incluso confesó que, de haber sabido sobre la restricción, hubiera suspendido su agenda.

"No voy a hablar yo de eso (de programas sociales), eso es una evaluación interna, pero ¿qué tienen que ver los programas sociales con eso? No sé, no sabía yo. De la consulta yo no voy a hablar. No son abiertos (los actos), no son abiertos, es una reunión de evaluación", respondió a las preguntas, aparentemente confundido.

"A lo mejor porque se va a transmitir en redes, solamente eso, ¿por qué no lo revisas? -pidió al vocero-- y si es así, que no se transmita, pero sí necesito ir. Es la primera vez que sé que no se puede, que no se podría, si no lo hubiese yo suspendido".

De acuerdo con la agenda de Presidencia, el mandatario tiene programado encabezar, a las 13:30 horas de este viernes, un acto sobre Programas de Bienestar en Guerrero, en el municipio de Chilapa de Álvarez.

A las 16:00 horas, pretende inaugurar un cuartel de la Guardia Nacional, en Chilpancingo.

La legislación vigente solo establece como excepciones a la veda los temas relacionados con salud, educación y protección civil.

"Tengo que hacer las reuniones cerradas, porque lo que vamos es a un plan integral de Bienestar para Guerrero, vamos a eso, a trabajar y vamos a inaugurar cuarteles de la Guardia Nacional y un libramiento, pero lo hacemos cerrado completamente", anunció.

Para mañana sábado, López Obrador encabezará un acto relacionado con el programa Sembrando Vida, en Ometepec, y otro más en Ayutla de los Libres, Guerrero, sobre programas de Bienestar.

El domingo presidirá un acto por el aniversario luctuoso de Benito Juárez y una supervisión de Obra, en el puerto de Acapulco, donde pasará la noche.

El lunes, tanto la reunión de gabinete de seguridad, como la conferencia matutina del presidente, se llevarán a cabo en ese destino turístico.