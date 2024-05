Cierra Alcaraz campaña con advertencia a FGE- Guanajuato

León, Guanajuato.- Como lo dijo hace casi tres meses, al inicio de su campaña, la abanderada morenista a la gubernatura de Guanajuato, Alma Alcaraz, cerró uno de sus últimos eventos con la siguiente advertencia: una "limpia" en la Fiscalía General del Estado.

Alcaraz participó en un mitin de la candidata presidencial, Claudia Sheinbaum, en donde dijo que, de ganar el próximo 2 de junio a su contrincante del PAN-PRI-PRD, Libia García, ocurrirá lo mismo con la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

La promesa de Alcaraz, al igual que lo hizo en su momento Libia García, va dirigida contra el fiscal estatal, Carlos Zamarripa, así como contra la SSP, dirigida ahora por Alvar Cabeza de Vaca.

"Seguimos en lo dicho: lo primero que vamos a hacer es coordinarnos con la próxima presidenta de la República (...) por la seguridad del Estado. Y vamos a empezar haciendo una limpia en la Fiscalía General del Estado. No pueden seguir estos tipejos ahí en la fiscalía, y otra limpia en la Secretaría de Seguridad", expresó.

En el estado con más homicidios del país, Alcaraz hizo otras propuestas en materia de seguridad, como pasar de 4 mil a 12 mil policías estatales.

"Los mejor pagados, los mejor capacitados, los mejor equipados, policías que les vamos a dar facultades de investigación, facultades de inteligencia", añadió.

"Ya lo estamos trabajando con el equipo de la próxima presidenta, con Omar García Harfuch".

'Truena contra tarjeta rosa'

La candidata morenista tronó nuevamente contra la "tarjeta rosa" que el Gobierno panista de Guanajuato distribuye a mujeres vulnerables de la entidad.

Afirmó que la distribución de la "tarjetita" es tramposa en tiempos electorales y recalcó que, de ganar, no dará mil pesos mensuales, sino 3 mil bimestrales (mil 500 al mes).

"De manera directa, universal, sin intermediarios, y lo vamos a llevar a la Constitución (del Estado)", señaló en el recinto ferial de esta ciudad.

'No nací en Guanajuato, pero aquí lucho'

La ex diputada local reconoció que no nació en Guanajuato, pero argumentó que decidió "luchar" por esa entidad desde hace más de 10 años.

"Por ahí andan diciendo, fíjense nada más lo que dicen, porque no saben ni qué decir de mí, porque no tengo una sola cosa que me puedan señalar", presumió.

"Lo que dicen, fíjense bien, que no nací aquí en Guanajuato, yo quisiera preguntarles quién de ustedes decidió dónde nacer, eso lo deciden nuestros padres, las circunstancias de la vida".

"A ver amigas y amigos, yo no nací aquí y uno no decide dónde nacer, pero uno sí decide donde luchar y yo decidí luchar en el Estado de Guanajuato y por los guanajuatenses", agregó.