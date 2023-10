'Chuecos y falsarios los que nos culpan en EU por fentanilo'

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador calificó de chuecos, falsarios, deshonestos, oportunistas y mentirosos a quienes en Estados Unidos culpan a su Gobierno por la crisis del fentanilo.

"Estos temas los utilizan para la propaganda, ya sea un partido u otro, quienes más están usando el tema migratorio y de fentanilo, son republicanos, pero no creo que les funcione porque cada vez hay más información en el pueblo estadounidense, y saben que estamos haciendo nosotros un esfuerzo, estamos ayudando al problema que tienen en Estados Unidos, que no lo han resuelto estos políticos falsarios, porque pierden la vida 100 mil jóvenes cada año, son tan chuecos que lo único que hacen es voltear a México y culparnos a nosotros, son expertos, especialistas en ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio, políticos sin principios, sin ideales, deshonestos, oportunistas", declaró.

"No son capaces de la autocrítica y de ir también a las causas, por qué tanto consumo de droga en EU, poe qué los jóvenes en EU toman ese camino, qué está pasando, cuáles son las causas, ¿no tienen convivencia en armonía? Venía que ya no están autorizando para la guerra en Ucrania, pero cuánto han autorizado para eso 30, 40 mddd, para la guerra, que es lo más irracional que puede haber y dañino, entonces sí tienen que aprender a respetar, ya no es el tiempo que ninguneaban a las autoridades mexicanas", agregó.

El jueves de la semana pasada, la Cámara baja de Estados Unidos aprobó frenar más de 60 millones de dólares en proyectos de ayuda en México, en represalia por lo que el Partido Republicano considera es una falta de voluntad del Gobierno de López Obrador para combatir el tráfico de fentanilo.

Se aprobó una enmienda propuesta por el congresista republicano Alex Mooney que detiene los fondos para proyectos en México hasta que el Presidente Joe Biden certifique que el Gobierno de México está cooperando para reducir el flujo de fentanilo a EU.

"El otro día, de risa, resuelven no autorizarnos 50 mdd porque según ellos de manera falsa, mentirosa, nosotros no estamos haciendo nada para combatir el tráfico de drogas, cuando todos los días (lo hacemos)!por razones humanitarias y que no queremos que fallezcan los jóvenes", señaló.

"Pero a ver, una sanción, no le vamos a autorizar 50 mdd ... si no les hemos pedido nada, nada, antes daban esos 50 millones, porque tampoco daban mucho, ¿cuánto es en pesos? Ahora que está el súperpeso", agregó.