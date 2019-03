Choque de 30 millones de pesos

Ciudad de México— El único Koenigsegg CCXR Special One que existe fue chocado ayer en la Ciudad de México.

El auto fue fabricado por la marca sueca Koenigsegg en 2010 especialmente para la familia real Al-Thani de Qatar y el costo aproximado fue de 30 millones de pesos.

Fue traído a México en octubre del año pasado, según documentó la cuenta de Instagram @don_koenigsegg. Su carrocería está hecha en fibra de carbono.

Tiene más de mil caballos de fuerza, su velocidad máxima está por arriba de los 400 kilómetros por hora y es capaz de pasar de 0 a 100 kilómetros por hora en 3.1 segundos.

Desde su cuenta de Instagram, a la cual subía con frecuencia fotografías del automóvil, el dueño del coche confirmó que el automóvil se accidentó, pero aclaró que no pasó a mayores por lo que pidió a sus seguidores guardar respeto y no subir fotos del accidente.