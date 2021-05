‘Choqué contra los tubos, caí al piso y me fui hasta el fondo': sobreviviente de Línea 12

Tomada de Internet

Ciudad de México.- Alejandro Forcayo salió del vagón desplomado en la estación Olivos de la Línea 12 del Metro rodando entre los escombros luego de que "choque contra los tubos, caí al piso y me fui hasta el fondo".

Alejandro estaba concentrado en su teléfono celular, mientras el tren avanzaba, antes de iniciar su jornada para sanitizar los talleres de la Línea 12, de pronto un golpe seco y un efecto de “circulación en reversa” lo hizo reaccionar.

No recuerda si fueron minutos o segundos, cuando recobró la razón, a su lado un hombre con la mano mutilada y sin conocimiento le orilló a pensar que era el fin. No sentía una de sus piernas, pensó que también estaba cercenada.

"En el momento en el que me recupero, empiezo a tomar conciencia de donde estoy, me doy cuenta que el tren se cae, se quiebra el puente y tengo que salir por mis propios medios, porque literalmente terminé lleno de sangre, de una persona que perdió la mano enfrente de mí, encima de mí. No sentía la pierna y temí que no tuviera la extremidad, salgo por la puerta, porque quedó abierta, salgo, me aviento a las piedras y empiezo a rodar y salgo y ya, todo es algo más ligero”, relató el joven al ser dado de alta del hospital de Xoco.

Apoyado en los hombro de su madre, Perla Bedoya, Alejandro dice que físicamente se siente bien, a horas de ocurrida la tragedia, pero emocionalmente está destrozado porque tuvo que ver y vivir cosas que nunca imaginó que enfrentaría y más cuando se dirigía a su trabajo: “fue algo duro, pero estoy agradecido de estar aquí”, dijo conteniendo el llanto.