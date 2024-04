Chocan Sheinbaum y Xóchitl por 'farsa' en departamento

Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de Morena-PT-PVEM, aseguró que su contrincante Xóchitl Gálvez, del PAN-PRI-PRD, mintió hace seis años sobre la donación de su departamento, pues al final lo acabó vendiendo a una sobrina del ex Presidente Felipe Calderón.

Con una imagen que mostró sólo unos segundos, Sheinbaum, antes de contestar sobre preguntas ciudadanas sobre Salud Pública y Educación, señaló que Gálvez en 2018 publicó esta mentira en redes sociales.

"Antes de tomar la pregunta, nada más decir, que aquí la candidata de PRIAN la verdad es que dice muchas mentiras, porque no sé con cuánto dinero va a poder pagar los medicamentos en instituciones privadas, porque además, como ya lo dijimos, eso generó una enorme corrupción", acusó.

"Aquí hay un caso de mentira de la candidata, donde muestra que iba a donar su departamento al Colegio Salesiano, no solamente no lo vendió, no solamente no lo donó, sino que lo vendió a la sobrina de Felipe Calderón por millones de pesos".

En esa época, Xóchitl Gálvez aseguró como delegada de la Alcaldía Miguel Hidalgo que si no finalizaba su cargo público, iba a donar su departamento, valuado en ese entonces en aproximadamente 6 millones de pesos, en el que vivió 20 años.

"Ya está la promesa, se va a crear un compromiso para el Colegio Salesiano, se tienen que pagar impuestos, en lo que venda tengo que pagar los impuestos, estimo que más o menos 6 millones de pesos van a ser depositados al Salesiano", explicó en febrero de ese año.

En respuesta, Xóchitl Gálvez dijo a la morenista que la acusación era más falsa que el acento del sureste que utiliza, aunque ella es originaria del capital del País.

"Más falsa que tu acento tabasqueño, subiré a redes sociales la prueba del Colegio Salesiano", le contestó.

Posterior a la acusación, Sheinbaum respondió que una mejora en los centros de salud sería emular lo que se hizo ya en la Ciudad de México como Jefa de Gobierno.

Asimismo, también dijo que se enfocará en que haya más especialistas médicos para evitar retrasos en la atención a pacientes.

"Entonces no hay suficientes médicos especialistas en el País, por eso estamos planteando abrirlos más, de hecho ahora ya hay el doble de lo que había en 2018 estudiando en su especialidad y además lo que estamos planteando es que pueda empoderarse, como lo dije a las enfermeras y tener un mejor modelo de referencia y contrarreferencia, fortalecer la atención a la salud", expuso.

Desde el inicio del debate, ambas candidatas han cruzado visiones sobre el proyecto que tendrían en caso de ganar, así como también acusaciones sobre presuntos actos de corrupción.