Chocan diputados por recorte a estancias

Ciudad de México— Diputados federales cruzaron acusaciones sobre la reducción del presupuesto para las 9 mil 300 estancias infantiles para madres trabajadoras que dependen de la Secretaría de Bienestar.

Los del PAN acusaron a Morena y al PT de ser los responsables de la reducción de 4 mil 70 millones a 2 mil 41 millones de pesos para el programa en 2019, y de la suspensión del subsidio de 950 pesos mensuales en enero y febrero.

"Están haciéndole al superman bajando de golpe y porrazo el presupuesto sin conocer y sin sentir lo que se necesita en México, me parece una catástrofe", dijo el legislador panista Miguel Riggs.

Durante un foro sobre primera infancia en la Cámara de Diputados, el chihuahuense afirmó que el programa atendió a 328 mil niños de 11 mil 500 padres el año pasado y reclamó que, para restarle importancia, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que las protestas de las madres son una cuestión partidista.

Riggs puso el audio de una entrevista en la que el senador del PT, Joel Padilla, afirmó el año pasado que pensaban desaparecer a las estancias que atienden a los padres de bajos recursos.

Al foro, organizado por el Partido del Trabajo, asistieron también responsables de estancias infantiles de todo el País que por la mañana se manifestaron en Palacio Nacional y luego marcharon a San Lázaro.

El diputado de Morena, Saúl Huerta, defendió el plan de López Obrador de suspender el pago del subsidio, pues, sostuvo, existía mucha corrupción.

"Es muy fácil venir aquí a rasgarse las vestiduras, el presidente recibió un país peor en corrupción de lo que imaginaba", dijo.

Afirmó que en Puebla existen 538 estancia infantiles, pero que el 50 por ciento son fantasmas, a lo que el público gritó que castigaran a los responsables, pero no a todas.

La priista Anilú Ingram Vallines recordó que López Obrador fue el único candidato que no firmó el Pacto por la Niñez y sostuvo que con la suspensión del subsidio en enero y febrero, con el pretexto de realizar ajustes a las reglas de operación del programa, están pagando justos por pecadores.

"Si hay corrupción, que se aplique la ley, pero no pueden pagar justos por pecadores", expresó.

Ingram afirmó que el Gobierno federal ha creado programas sociales, pero sin sustentos reales y armados "sólo con buenas intenciones".

En medio de los reclamos, una responsable de una estancia se levantó a protestar.

"Si ustedes tienen reclamos o asuntos entre ustedes, este no es el momento, nosotras no pertenecemos a ningún partido, estamos aquí por el derecho de los niños y porque si no los atendemos nosotros, los padres no los pueden enviar a ninguna otra guardaría", manifestó.

El diputado del PT José Luis Montalvo consideró que el Presidente López Obrador "será consciente" y que seguramente atenderá las demandas de las madres trabajadoras.

Prometió apoyar a los familiares a que haya una reasignación del presupuesto, lo cual ya sólo puede hacer la Secretaría de Hacienda.

Sin embargo, luego dijo que habría que esperar a que se publiquen las nuevas reglas de operación del programa y planteó la posibilidad de disminuir la edad máxima en que los niños pueden entrar al programa, de 4 a 3 años.

"Seguramente, la mayoría o un buen número de estancias van a sobrevivir", dijo Montalvo y rechazó que, como lo afirmó el Mandatario federal, ese programa tenga vínculos con el PAN.

Las responsables de estancias infantiles se marcharon de San Lázaro confiadas por el apoyo que todos los legisladores les dieron, aunque todavía sin ninguna solución clara a la falta de recursos.

Karina Burgoa, coordinadora de la Unión Nacional de Estancias Infantiles, dijo que esta mañana entregaron una propuesta dirigida a la Secretaría de Bienestar para que se considere que los municipios y los estados puedan participar en el subsidio para los niños de padres trabajadores.