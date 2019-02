Cesa el Conacyt a diseñadora de moda

Ciudad Juárez— El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) informó anoche que dio por terminada la relación laboral con la diseñadora de moda Edith Arrieta Meza. La decisión se da luego de que El Universal informara que su perfil profesional y académico no era compatible con su cargo, al frente de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Intersecretarial de Bioseguirdad de Organismos Genéticamente Modificados (CIBIOGEM) y de que el presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunciara al respecto.

“La relación laboral entre la Lic. Arrieta y CIBIOGEM ha concluido”, se lee en el comunicado que Conacyt compartió en sus redes sociales. “La colaboración de la Lic. Arrieta con CIBIOGEM hasta el día de hoy se dio en el contexto de la elaboración de un diagnóstico preliminar sobre el estado de la agricultura campesina y su agrobiodiversidad en el área de conservación agrícola de la Ciudad de México”, indicó Conacyt.

Pero en su declaración ante la Secretaría de la Función Pública, Arrieta Meza sólo registró tener como máximo grado de estudios una constancia de licenciada de moda por la Universidad Jannette Klein.

Arrieta Meza fue candidata a diputada local por Morena al Distrito XXXIV de Milpa Alta/ Tlahuác en las elecciones federales 2015. Durante su campaña se le vio acompaña del ahora presidente de México. Además, la única experiencia laboral que registró en DeclaraNet fue como “Jefa de Unidad Departamental B”, de 2015 a 2018, en la delegación Tlalpan.

“Queremos enfatizar que la Lic. Arrieta posee profundos conocimientos tradicionales sobre los maíces nativos mexicanos, ya que proviene de una familia campesina de Milpa Alta”, explicó el organismo en su comunicado.

La Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados tiene como función formular y coordinar las políticas nacionales de bioseguridad de Organismos Genéricamente Modificados (OGM), así como proponer a las dependencias competentes la incorporación de dichas políticas en los programas sectoriales. Además de definir las posiciones de México en materia de bioseguridad de OGMs y presentar, a través de la delegación designada, esas posiciones ante los organismos y foros internacionales correspondientes.

El Consejo informó también que el puesto ahora será ocupado por la maestra en Ciencias Bioquímicas Eva Bermúdez García, por los “requerimientos técnicos que se precisan a futuro”. Bermúdez es licenciada en Química de Alimentos y tiene una maestría en Ciencias Bioquímicas, ambas por la Facultad de Química de la UNAM.

Las reacciones. La destitución Arrieta Meza se dio luego de que el Presidente indicara ayer en su conferencia matutina que si la diseñadora de moda trabaja en una subdirección, “hasta hoy estuvo como funcionaria”, porque esas cosas no se pueden permitir. “Salió (en los medios de comunicación) que una modista o diseñadora va a estar en el Conacyt, me informan que no es así, la directora del Conacyt, Premio Nacional de Ciencias 2017, es para decirles, tengan para que aprendan, y nos salen con eso”. comentó.

“Ya no hay modistas, modistos, maquillistas, ya no hay esas exquisiteces, esos lujos, eso se terminó, este es otro gobierno, pero que bien que todo esto esté saliendo para que así nadie abuse y todos participemos hasta limpiar de corrupción al gobierno”, declaró el Presidente.

Por su parte, la jefa de gobierno de la ciudad, Claudia Sheinbaum, también se había pronunciado sobre el caso y dijo que éste debía revisarse. “Me parece que tiene que haber personal especializado”, comentó.