Cerco a Palacio hasta elección, quieren prender fuego: AMLO

Ciudad de México.- En su conferencia mañanera, el Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que las vallas que cercan el Palacio Nacional estarán instaladas hasta después de la elección del 2 de junio, pues acusó que la Oposición "quiere que se metan 20, 30, 50, 100 al Palacio y le prendan fuego".

Al ser cuestionado sobre cuándo retirarán las vallas, el Mandatario respondió: "Yo creo que hasta después. Es que va a empezar a llover. Ya va a haber menos calor después del 2 de junio. Entonces ya va a ser distinto. Es una etapa nueva".

López Obrador justificó la medida alegando que vale más prevenir, pues para los conservadores de la Oposición lo que quieren es que manifestantes ingresen al Palacio y lo incendien.

"Imagínense para los conservadores, que se metan 20, 30, 50, 100 al Palacio y le prendan fuego, que es lo que quieren; ¿Qué se haría en eso? No, lo de los apagones, esos no es nada para los gritos que darían Ciro y Loret y López Obrador y todos. Y no ven que ya llegó hasta España", expresó.

El Presidente insistió en que es necesario "estar cuidando" y "ser prudentes", pues aunque reconoce que hay manifestantes de buena fe, también hay quienes "traen otras intenciones" y "vienen a apoyar a la mafia del poder, a la oligarquía".

"Son conservadores. Aunque se hagan pasar por radicales. Aunque se hagan pasar por radicales. Si traen una capucha y vienen a tirar bombas. O traen sopletes. ¿Qué no se sabe cuando uno lucha por una transformación? ¿Que el soldado es pueblo uniformado? ¿No se sabe eso? Que son hijos de campesinos, que son hijos de obreros, que son hijos del pueblo", arguyó.

Las declaraciones del mandatario ocurren luego de dos incidentes violentos recientes contra las instalaciones de Palacio Nacional por parte de manifestantes. El más reciente fue este lunes 13 de mayo, cuando supuestos estudiantes de la Normal de Ayotzinapa lanzaron petardos, dejando lesionados a 26 policías capitalinos.

Previo a ello, un grupo de normalistas de Ayotzinapa rompió una puerta lateral mientras AMLO ofrecía su conferencia, provocando daños e intentando ingresar.

No se izará la bandera durante 'Marea Rosa'

El Presidente explicó que la decisión no busca caer en provocaciones.

"No se quiere caer en ninguna provocación, nada más es eso".

López Obrador aseguró que no cree que alguien se atreva a dañar la bandera, pero mencionó que los soldados no pueden salir debido a las vallas.

"No creo que nadie se atreva a afectar a la bandera... Pero no pueden salir los soldados (por las vallas)".

Durante la conferencia, el Presidente cambió de opinión y afirmó que la bandera sí debe ser izada, señalando que es para protegerla.

"Sí, se tiene que izar Creo que es para protegerla".