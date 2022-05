Celebrará Gutiérrez Müller 5 de mayo en la Casa Blanca

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que Beatriz Gutiérrez Müller acudirá como invitada a la Casa Blanca para la celebración del 5 de mayo en Estados Unidos.

"Si, va mi esposa (a la gira por Centroamérica), aunque ella va a estar a partir de Honduras, porque tiene otra invitación, la están invitando a la Casa Blanca, Washington, precisamente por la celebración del 5 de mayo", comentó.

PUBLICIDAD

Esta mañana, en conferencia en Palacio Nacional, el mandatario federal mencionó que su esposa fue invitada a Washington por la primera dama estadounidense, Jill Biden.

"Parece que la señora Biden está haciendo una convocatoria y la han invitado. Entonces, nos va a alcanzar en Honduras", dijo.

López Obrador hizo un repaso de la gira que sostendrá del 5 al 9 de mayo donde visitará diversos países de Centroamérica y Cuba.

"Bueno, no va a haber mañaneras en las giras. Vamos a estar el 5 de mayo en Puebla, en el desfile, un acto histórico importantísimo. Terminando ese acto, salimos a la gira, vamos a estar en la tarde en Guatemala, vamos a entrevistarnos con el presidente de Guatemala, ahí vamos a descansar.

"Al día siguiente, vamos a El Salvador, por la tarde salimos a Honduras, vamos a estar con la presidenta de Honduras, luego con el primer ministro de Belice y luego viajamos a La Habana, a Cuba", enlistó.

El presidente afirmó que en la gira estará acompañado por los secretarios de Relaciones Exteriores, Marina y el titular de la Sedena.

'No habrá impunidad'

López Obrador garantizó que no habrá impunidad en el caso del universitario Ángel Yael Ignacio Rangel, quien fue asesinado por un agente de la Guardia Nacional.

"Primero, que es un caso lamentable, enviar nuestra solidaridad a los familiares y decirles que tengan confianza porque no va a a haber impunidad, ya en la Guardia Nacional saben que se tiene que castigar a los responsables, que no hay impunidad, no hay encubrimiento", dijo.

El mandatario recordó que tras la liberación de Iván "N", elemento de la Guardia Nacional (GN) acusado de matar al estudiante, otro agente de la corporación fue encarcelado por el mismo crimen.

"Se habló de que ya estaba detenido un elemento de la Guardia Nacional, luego de que se lleva a cabo la investigación el juez lo libera, porque en el análisis que se hace de balística se descubre que no era su arma la que le había quitado la vida al joven.

"Se detiene a otro elemento que presuntamente es el responsable, ya está detenido", comentó.

El mandatario informó que ordenó que los elementos involucrados sean investigados.

"Si, la instrucción es que todos estén disponibles para la investigación, todos y que se lleve a cabo un trabajo a fondo".

- ¿Cuántos?, se le preguntó.

"Pues los que hayan participado, en este caso, se habla de los dos, pueden ser otros.

"Está abierta la investigación, al que liberaron se comprobó que disparó y por lo mismo tiene que estar sujeto a proceso, y la joven herida, está siendo atendida y vamos a apoyar en todo".