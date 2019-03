Celebran partidos resolución sobre PES

Ciudad de México— El PAN y PRD celebraron la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de confirmar el retiro del registro al Partido Encuentro Social.

El líder nacional del PRD, Ángel Ávila, aseguró que el órgano electoral fortalece la confianza en las instituciones al no dejarse presionar por terceros para revivir al Partido Encuentro Social.

"Fue una decisión acertada y en ese sentido la Sala Superior sale fortalecida. Reconocemos a los magistrados por no haber cedido a presiones externas para otorgarle a un partido político que no alcanzó el 3 por ciento su registro, por lo tanto fortalece el Estado de Derecho y la democracia.

"Bien por el Tribunal que hicieron valer la ley, que por eso hemos luchado tanto tiempo, para que los organismos electorales den certeza. Si el PES no había logrado el 3 por ciento de la votación no había porque darle el registro", indicó.

Mientras que el vocero de la dirigencia nacional del PAN, Fernando Herrara, aseguró aunque festejan la resolución, los partidos deben estar pendientes de las intenciones del Ejecutivo federal de intervenir en decisiones de órganos autónomos.

"Finalmente se acató la voluntad ciudadana en el proceso electoral y se confirmó la desaparición del partido, es saludable que alejados de cualquier presión haya fallado en ese sentido.

"Es una buena noticia, han actuado conforme a derecho, sin embargo no hay que descuidar las fuertes presiones que se viven por parte del Ejecutivo federal, en este caso era una completa insensatez haber actuado conforme se venía suponiendo (revivir al PES) y hoy lo que nos mostramos es satisfechos por la decisión", indicó.

Al cuestionarle si el PAN cabildeó con los magistrados para evitar regresarle el registro, aseguró que el partido siempre estará en la ruta de cumplir con la ley y hará todo lo posible porque los órganos acaten lo que marca la Constitución.