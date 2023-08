Celebran fallo del INE contra dichos de AMLO a Xóchitl

Ciudad de México.- La expresidenta nacional del PRI, Dulce María Sauri, y los senadores Kenia López Rabadán, panista, y Jorge Carlos Ramírez Marín, priista, celebraron que el INE le haya ordenado al presidente Andrés Manuel López Obrador que deje de atacar a Xóchitl Gálvez por ser mujer, y condenaron la actitud misógina y machista del mandatario.

"Si nos ponemos a revisar las expresiones del presidente contra su larga lista de enemigos políticos, no vamos a encontrar ninguna como las que ha utilizado contra Xóchitl Gálvez a quien le ha dicho pelele, títere, que está manipulada por hombres y se refirió despectivamente por su origen", dijo Sauri.

La ex presidenta de la Cámara de Diputados recordó que los más fuertes conflictos diplomáticos que ha tenido López Obrador han sido con las presidentas de Bolivia, Jeanine Áñez, y de Perú, Dina Boluarte.

"El reconocimiento a una mujer poderosa al frente de un país como que no se le da al presidente, como que el conflicto no solamente es con el país sino también con el género", afirmó la priista quien condenó también la excusa que dio López Obrador de que así es la política.

"Si el presidente considera que la política es sucia, de descalificaciones, de polarización y de enfrentamiento y que quien no quiera enfrentamiento y polarización ni se meta, pues en buena situación nos dejan a las mujeres y hombres de este país que no queremos eso", añadió.

López Obrador, quien ha negado ser machista y misógino y que no sabe cuáles de sus expresiones son violentas, lleva varias semanas atacando a Xóchitl Gálvez, quien aspira a ser candidata presidencial, a pesar de que el INE ya le ha ordenado no meterse en el proceso electoral. La Comisión de Quejas del Instituto había negado que el presidente ejerciera violencia política en razón de género, pero por orden del Tribunal Electoral, el viernes tuvo que revisar su dictamen, reconocerla y prohibirle hablar sobre temas relacionados con los derechos político-electorales de Gálvez y de las mujeres.

"El problema del presidente López Obrador es que no entiende lo que es la violencia política en razón de género. Y no lo entiende porque es un misógino y machista que agrede desde el micrófono presidencial a las mujeres que exigen resultados, que no obedecen ciegamente", afirmó la senadora López Rabadán, integrante de la Comisión para la Igualdad de Género.

López Rabadán lamentó que expresiones como las de López Obrador hacen que las mujeres abandonen el servicio público, la política o el activismo y que eso es lo que él quiere al atacar a Gálvez.

"Eso es lo que busca el presidente que haga Xóchitl Gálvez, abandonar su causa, pero en este caso AMLO se topó con pared", dijo.

El senador Ramírez Marín rechazó que el INE tenga una consigna contra el presidente como lo ha acusado Morena y el mismo señalado.

"Las resoluciones del INE en ese sentido han sido consistentes. No es un trato diferenciado al presidente. Si los actores políticos conocemos las reglas y los criterios del árbitro no podemos llamarnos a sorpresa, debemos procurar acatar esas reglas", consideró.