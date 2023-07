Celebra AMLO que no avanzara ola derechista en España

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que los socialistas del Presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, aguantaran ayer la embestida de la derecha y ultraderecha en las elecciones legislativas, a pesar de haber obtenido menos votos, lo que los deja con posibilidades de volver a renovar su mandato.

"Me da mucho gusto, hago un paréntesis, lo que sucedió ayer en España, felicito al pueblo español porque no cayó en la trampa de la derecha, del conservadurismo, me dio mucho gusto porque se pensaba de que la derecha iba a arrasar, y no pasó eso, afortunadamente, estoy contento, y aclaro que es la derecha, que no avanzó, porque algunos dicen la derecha extrema y yo creo que toda la derecha extrema, nada más que el conservadurismo tiene sus matices", declaró.

"Ocampo decía, los moderados no son mas que conservadores más despiertos, se podría decir, los moderados no son más que conservadores más vivillos, despiertos o hipócritas, pero al final es lo mismo, lo importante es que no avanzara, no avanzaron y eso es muy bueno para España porque es muy inhumano el modelo conservador, muy individualista", agregó.

Este domingo, los conservadores españoles ganaron los comicios al tener más sufragios, pero no lograron el margen necesario para noquear a la formación en el poder y sus alianzas.

Con virtualmente el 100 por ciento de los votos escrutados, el Partido Popular (PP) de Alberto Núñez Feijóo se hizo con 136 diputados y el PSOE con 122, mientras que sus respectivos socios potenciales, el partido de extrema derecha Vox y el de izquierda radical Sumar, consiguieron respectivamente 33 y 31.

En conferencia desde Palacio Nacional, López Obrador comparó al PSOE con el PRIAN.

"De acuerdo a los resultados hay un procedimiento, tiene el candidato de la derecha, del conservadurismo, solicitar que se le permita tener mayoría en el congreso para gobernar, eso lo otorga el Rey, es el que decide si se le autoriza para que busque los votos, en este caso los diputados que de requieren, creo que son 176 para tener mayoría, si pones otra vez el resultado, el partido popular y Vox son 169, que es el bloque conservador, es como si dijéramos PRIAN", dijo el Mandatario en tono irónico.

El bloque de derechas PP+Vox suma 169 diputados y el de izquierda PSOE-Sumar 153, pero este último está en mayor medida de conseguir el apoyo de nacionalistas vascos, catalanes, y otros partidos minoritarios para alcanzar los 176 votos que marcan la mayoría absoluta en el Congreso y lograr la investidura. Muchos de estos partidos anunciaron que nunca votarían a un Gobierno del que formara parte la extrema derecha.

"Yo tengo algo sobre el pueblo español, volvieron a demostrar ayer que tienen alma libertaria y que no quieren el autoritarismo, mucho menos que fascismo que padecieron en la dictadura de Franco, pero falleció Franco y continuó el franquismo, es como el neoporfirismo, ya no está Salinas, pero durante mucho tiempo se mantuvo el salinismo como política, por eso fue muy bueno lo de España de ayer", celebró.

Pese a ello, Feijóo reivindicó los 136 escaños del PP -47 más que en las últimas generales de 2019- para reclamar el derecho a iniciar las negociaciones y tomar el mando.

Las negociaciones entre los dos bloques para tomar el poder comenzarán cuando se reúna el nuevo Parlamento el 17 de agosto.

El Rey Felipe VI invitará a Feijóo a intentar formar Gobierno. En una situación similar en 2015, el entonces líder del PP, Mariano Rajoy, declinó la invitación alegando que no podía reunir los apoyos necesarios. Si Feijóo declina, el Rey podría dirigirse a Sánchez con la misma petición.

La ley no fija un plazo para el proceso, pero si ningún candidato obtiene la mayoría en los dos meses siguientes a la primera votación, deberán celebrarse nuevas elecciones.

Un punto muerto o unas negociaciones prolongadas podrían distraer la atención de la actual presidencia española del Consejo de la Unión Europea y alterar a los mercados financieros.

Sánchez convocó elecciones anticipadas por sorpresa, a fin de validar su poder después de que la izquierda sufriera un duro revés en los comicios locales y regionales de mayo.