Celebra AMLO aprobación de diputados a las leyes de la reforma educativa

Mérida— El presidente López Obrador celebró la aprobación de diputados a las leyes secundarias de la reforma educativa y defendió las plazas automáticas a normalistas, pues dijo que si a sus adversarios no les gustó, "ni modo".

"La aprobación de leyes secundarias es algo necesario, es algo que debió hacerse, falta la aprobación en el Senado, yo creo que se está reponiendo el procedimiento, nunca debió aprobarse la mal llamada reforma educativa, fue un error garrafal, una imposición, incluso una imposición desde fuera de México", dijo en conferencia mañanera.

"Hay un proceso que se definió y tampoco les gustó, pero ni modo, no se van a cerrar las escuelas normales como lo venían haciendo, se van abrir, inclusive escuelas normales en el Mexe, Hidalgo, y los egresados de las escuelas normales van a tener derecho a sus bases, van a tener garantizado su trabajo, eso tampoco les gustó".

Desde Mérida, Yucatán, el mandatario aseguró que tomar en cuenta las peticiones de la CNTE no significa que habrá corrupción ni control de plazas.

"Es real que se les está escuchando (a la CNTE), se les está tomando en cuentas sus planteamientos como a todos los maestros y eso no significa qué vaya haber corrupción", insistió.

"No (habrá control de plazas), es un sistema tripartito donde participa el sindicato, porque tiene derecho de hacerlo, no solo la CNTE, la representación de los maestros en general, participa el Gobierno estatal y federal, es un proceso".

López Obrador llamó al Senado a también avalar las leyes educativas para iniciar una nueva etapa.

"No se avanzó nada en materia educativa, al contrario solo se produjo discordia, confrontación y eso ya no queremos que suceda, yo espero que en el Senado se apruebe este conjunto de leyes secundarias par iniciar una etapa nueva, mejorar la educación, pero no con medidas coercitivas no privatizando, la educación es un derecho", expresó.

Agregó que actualmente 10 millones de estudiantes reciben becas y se está mejorando la calidad de la enseñanza.