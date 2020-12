Causa polémica aprobación de reforma a Ley del Banco de México

Héctor García / Agencia Reforma / La reforma fue aprobada en la sesión de esta tarde

Ciudad de México— La mayoría de Morena en el Senado se impuso y empujó la polémica ley con la que el Banco de México se vería obligado a comprar los excedentes de divisas.

Impulsada por el senador Ricardo Monreal, la iniciativa que reforma la Ley del Banco de México prosperó con 67 votos en favor, 23 en contra y 10 abstenciones. Las bancadas opositoras se dividieron.

La iniciativa confrontó al Banco de México con el Senado. El banco central argumentó que podría ser una fuente de lavado de dinero.

"Vamos a convertir al Banco de México en la lavadora más grande de este país. Es uno de los golpes más graves que va a propinar esta deformación de cuarta", protestó la senadora priista Claudia Anaya.

"Esta iniciativa, que parecería inocua, es una bola envenenada y puede tener un enorme riesgo para que el Banco de México se convierta en una lavadora y que el Banco de México acabe lavando divisas de procedencia ilícita, esencialmente del narcotráfico", advirtió el senador independiente Emilio Álvarez Icaza.

Por Movimiento Ciudadano, Juan Zepeda afirmó que el Senado no podía permitir "que hoy se le obligue al Banco de México a comprar remesas de excedentes. Esta iniciativa haría que el banco central pase a ser una entidad con alto riesgo en lavado de dinero".

El senador Alejandro Armenta, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, defendió el dictamen y rechazó que el Banco de México vaya a lavar dinero con las remesas.

Armenta salió al paso de los cuestionamientos que el Banco de México había formulado en los últimos días y sostuvo que el Senado tiene el derecho.

"Esta iniciativa que presentó el senador Ricardo Monreal no es a favor del lavado de dinero: es a favor de los trabajadores migrantes que tienen una conducta heroica. El Banco de México es un ente soberano, que tiene autonomía y la respetamos. Pero la autonomía no significa que el Banco de México sea un ente por encima del Estado mexicano. No, el BM es un órgano de la administración del Estado cuya autonomía está marcada en la Constitución. Y si le quitamos el fuero al presidente, desde luego que podemos modificar el marco jurídico del Banco de México", advirtió.

Tras deplorar que el Senado legisle "con prisas", la panista Minerva Hernández advirtió "del riesgo" que implicaría que el Banco de México reciba transferencias en efectivo de actividades ilícitas.

"En el mercado de divisas nacional y conforme lo dispone la ley, las instituciones de crédito de nuestro país, captan dólares en efectivo provenientes de usuarios en general, pero sobre todo de personas migrantes y turistas quienes son los principales introductores de dólares legales en efectivo al país. Posteriormente, algunos de estos dólares son vendidos al público para diversos fines; pero cuando el volumen de los dólares que entra es mucho mayor del que sale, se genera un excedente que provoca la acumulación de divisas y una distorsión en el mercado cambiario", establece el dictamen.