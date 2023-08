Castigan a diputada: le niegan cargo en Comisión Permanente

Ciudad de México.- Legisladores de Morena y partidos aliados "castigaron" a la diputada del PAN Martha Estela Romo, al impedir que fuera electa como vicepresidenta de la Comisión Permanente del Congreso.

En las últimas semanas, la legisladora se ha distinguido por sus participaciones críticas contra legisladores de la mayoría y el Gobierno federal.

Romo fue propuesta por el PAN para que ocupara el cargo de la vicepresidencia de la Comisión Permanente, que dejó libre Santiago Creel al pedir licencia como diputado federal.

Con 17 votos a favor y 18 en contra, no fue electa la diputada del PAN, cuando se acostumbra respetar las propuestas de los grupos parlamentarios para ocupar los cargos de Mesa Directiva.

Lidia García pidió votación nominal y advirtió que la panista no era del agrado de Morena.

"A cada capillita le llega su fiestecita y ya le llegó a ella", advirtió.

Agregó que Romo no tenía prudencia ni se comportaba con respeto.

La senadora Kenia López reclamó que votaron en contra los de Morena porque no les gusta que la legisladora Romo les diga sus verdades.

Agregó que si no les gustaba Estela Romo, el PAN podría proponer a Lilly Téllez o a ella como opción para la Mesa Directiva de la Comisión Permanente.

"El tema de fondo es que no aceptan la verdad y seguiremos diciéndoselas. Son corruptos, negligentes".

Agregó que el PAN ha aguantado cómo conducen al Congreso los de Morena y señaló a Mónica Fernández Balboa, al señalar que se robó dos votos en la elección de titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

También citó al presidente del Senado, Alejandro Armenta, y al coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, al buscar ambos la Gubernatura de Puebla.

"Armenta se destapó a ser candidato a Puebla y hay que aceptar ese mugrero.

"Nacho Mier, su coordinador plagado de corrupción también se ha destapado y vamos a seguir aguantando el mugrero de Morena", espetó.

"Les decimos la verdad, no quieren que se sepa la basura política que es Morena. No se preocupen, váyanse con Nacho Mier a seguir robando y a hacer cosas ilegales", expresó Kenia López, al reclamar la votación que le negó al PAN ocupar un espacio en la Mesa Directiva.

La diputada Martha Estela Romo advirtió que no la iban a callar por negarle un cargo en la Mesa Directiva.

"Si creen que van a callarme están equivocados, seguiré siendo la voz de desaparecidos, contra los feminicidios, la inseguridad y la falta de medicamentos.

"No me voy a callar, no soy una arrastrada como muchos de ustedes, lamebotas presidencial como muchos de ustedes. Lo asumo con mucho gusto.

"Eso demuestra que me tienen miedo. No les gusta que les diga sus verdades, son flojos, parásitos y la gente lo sabe, no voy a dejar de decir lo que los mexicanos creen por un espacio en la Mesa Directiva", afirmó.

Agregó que se quieren agandallar un espacio del PAN en el Congreso.

El diputado del PT Reginaldo Sandoval dijo que es problema del PAN que no tengan un espacio en la vicepresidencia en la Comisión Permanente.

Manifestó que la mayoría decidió no votar por Romo y que el PAN debía asumirlo.

"Propongan a otro, que sea menos difícil, menos complicado, menos amargado que la que proponen. ¿Por qué batallan? Propongan a otra persona, es problema de ustedes, no de nosotros, arreglen el tema", dijo.

Cuando falta solo una sesión en la Comisión Permanente, quedó vacante la vicepresidencia que dejó Creel.