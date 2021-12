‘Casos ómicron detectados en México son sólo la punta del iceberg’: Andreu Comas

Entre el 16 de noviembre y el 23 de diciembre se han detectado 254 muestras de la variante ómicron en México de acuerdo a la plataforma Global Initiative on Sharing All Influenza Data (GISAID), pero esas muestras identificadas son sólo la punta del iceberg, advirtió Andreu Comas, integrante del Consorcio Mexicano de Vigilancia Genómica, de acuerdo con información de Excélsior.

“México es uno de los países donde menos pruebas se hacen, el 85 por ciento de los países del continente americano hacen más pruebas que en México y el 99 por ciento de los países del mundo hacen más pruebas que en México y esto es solo la punta del iceberg que estamos viendo”, apuntó.

“Debido a que se hacen 8 pruebas por cada 100 mil mexicanos (0.08 pruebas por cada mil, según Our World in Data), estas 254 muestras seguramente ya son miles en el país, porque de hecho ya el número de casos que hay en La Paz, Los Cabos, Mazatlán, Ciudad de México y Quintana Roo están creciendo de manera muy rápida”, añadió el también profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.

Las pruebas pasaron de 45 a 254 del 27 al 29 de diciembre, fecha en la que se subió la información. Las fechas de secuenciación y cómo han ido subiendo fueron compartidas por Comas en su cuenta de Twitter.

Por lo pronto la secuenciación será el dato disponible que se tenga de ómicron en México y que irá subiendo en las próximas semanas.

“En cada corte (de información de secuenciación), porque aparte los cortes no se van haciendo siempre a la misma fecha, es según cómo van salido los resultados, pero cada vez que vayan reportando más casos, sea mayor la cantidad y mayor la proporción, probablemente en dos o tres semanas casi el 100% de la muestra sea ómicron”, detalló Comas.

Pero esos datos no servirán para hacer proyecciones precisas del avance de ómicron por las pocas pruebas que se realizan.

“De momento no se podría porque como no es un muestreo aleatorio sistemático y el muestreo es muy bajo en nuestro país, sería muy difícil poder hacer predicciones, se pueden hacer proyecciones de los casos en total, sí, pero ya en particular por ómicrón estará muy difícil”.

De acuerdo a las estimaciones del doctor Comas, sólo el 15 por ciento de las pruebas que se hacen en México se van a secuenciación.