Caso Lozoya es corrupción, lo nuestro es cooperación: AMLO

Ciudad de México— Aunque el presidente López Obrador afirmó que pidió investigar a su hermano Pío que fue exhibido recibiendo dinero, insistió en que eso no es corrupción, sino una cooperación para su movimiento e incluso lo comparó con la Revolución Mexicana y a él mismo con Francisco I. Madero y Ricardo Flores Magón.

"Es una Revolución (la mexicana) que se hace con el apoyo del pueblo; nuestro movimiento se hizo con el apoyo del pueblo, pero no es esto (el caso de Emilio Lozoya). Esto es corrupción, lo otro es cooperación", afirmó en un mensaje en video grabado ante un cuadro de Madero.

"Aquí estoy con Madero, él hizo la Revolución y a él le ayudaron", insistió, y luego afirmó que Flores Magón recibió aportaciones de Madero para un periódico que editó.

El presidente de antemano liberó de cometer un delito a su hermano y a David León, excoordinador nacional de Protección Civil y quien acababa de ser nombrado al frente de la distribuidora de medicamentos, pero dijo que pidió investigarlos.

"Estoy planteando que se investigue a David León que es el que entrega dos sobres con dinero a mi hermano y que se investigue a mi hermano, porque un buen juez por su casa empieza.

"Si un familiar mío comete un delito debe ser castigado, y yo también estoy en condiciones de declarar, no es la primera vez que lo haría, he estado muchas veces denunciando corrupción, y he estado también defendiendo, y he salido de la calumnia ileso", afirmó.

En el video que difundió en redes sociales, el Presidente hizo un largo recuento del caso de corrupción de la petrolera brasileña Odebrecht y las acusaciones hechas por el ex director de Pemex Emilio Lozoya, acusado de corrupción y lavado de dinero, quien consiguió eludir la acción penal a cambio de denunciar a sus presuntos cómplices, como los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

"Es tan fuerte todo esto que mis adversarios, pensando que con eso me iban a detener, sacaron unos vídeos de mi hermano recibiendo dinero", dijo.

"Claramente que la corrupción viene de tiempo atrás, desde hace siglos, pero lo que sucedió en el periodo neoliberal no tiene precedente, es el saqueo más grande que se haya cometido en la historia de México", añadió.

López Obrador indicó que se debe informar del caso de Lozoya y Odebrecht, recuperar lo robado en el saqueo a Pemex y castigar a todos los culpables, aunque dijo que se podría hacer una excepción en el caso de los ex presidentes, de acuerdo a una consulta pública.

"Nuestro país podría ser ejemplo mundial si se hace justicia y se va a fondo en los casos de Lozoya y García Luna. En este desafío, asumo mi responsabilidad y creo que hará lo mismo la Fiscalía General de la República, el Poder Judicial y el pueblo entero", dijo el Presidente en el mensaje escrito que acompañó a su video.