Caso grave, renuncia de Medina Mora: Monreal

Ciudad de México— El Senado de la República recibió con desconcierto la renuncia del Ministro Eduardo Medina Mora.

El presidente de la Junta de Coordinación Política, el morenista Ricardo Monreal dijo que se trata de una situación grave.

"Es una noticia inesperada para todos que yo al bote pronto les respondo. Es un caso inusual desde 1931, desde entonces no habíamos visto ninguna renuncia por causas graves, pero en cualquier caso estamos ante una situación grave", consideró el también coordinador de la bancada de Morena.

Monreal estimó que la renuncia ni paraliza ni genera crisis en la Corte.

"No paraliza, no hay crisis. El Poder Judicial sigue funcionando, no tiene ningún problema para continuar desarrollando función como un órgano de control constitucional. El asunto sí es grave: el hecho de que renuncie un Ministro de la Corte no es una cosa cotidiana", sostuvo.

"Un Ministro menos, ahora, por la renuncia del ex Ministro Medina no afecta el funcionamiento de la Suprema Corte. No habrá suspensión o parálisis de la Corte y sí es un hecho grave".

El legislador adelantó la posibilidad de que el Senado sesionara de manera extraordinaria para elegir al sucesor de Medina Mora, pero sólo después de que el Presidente López Obrador apruebe las causas de la renuncia y de que el pleno también las avale.

La presidenta del Senado, Mónica Fernández, explicó que la Cámara alta no tenía ninguna comunicación oficial de la renuncia.

"Estaremos atentos y a la espera y actuaremos en consecuencia. Estamos listos para hacer cualquier tipo de procedimiento", dijo.

Por separado, el coordinador de la bancada del PRI, Miguel Ángel Ángel Osorio Chong, se dijo sorprendido.

"Quisiera saber los motivos para poder hacer un comentario. Me acabo de enterar hace un minuto. No recuerdo una renuncia en los últimos años, por eso es importante saber qué declara. Es raro, tendremos que ver las razones. Sí es raro, hay que preguntarle sus razones. Para mí es una sorpresa", expresó.