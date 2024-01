Caso Colosio, caja china de AMLO: Xóchitl Gálvez

Ciudad de México.- Xóchitl Gálvez acusó al Presidente Andrés Manuel López Obrador de echar a andar la caja china con la reapertura del caso del asesinato de Luis Donaldo Colosio para ocultar la corrupción de sus hijos y la violencia en el país.

"Es la caja china, ya la conocemos, el Presidente es un maestro para salirse de los temas que le incomodan. Tuvimos un fin de semana muy violento, tanto en Baja California como en Chihuahua, en la parte de Ciudad Juárez. Entonces, pues él no quiere que se hable de los problemas del país, él lo que quiere es que se hable de los problemas que él pone en la agenda. Insisto: 30 años después, cosas que fueron juzgadas. Hoy me parece que responde a la famosa caja china", dijo.

En su segunda conferencia de prensa, que planteó como respuesta a la mañanera de López Obrador, la precandidata presidencial de la Oposición sostuvo que la hipótesis de un segundo tirador en el asesinato de Colosio ya se había planteado, y ahora se retoma en los últimos meses del Gobierno del tabasqueño.

"¿Por qué no lo hizo en el primer año de su Gobierno? ¿Por qué lo hace hasta ahora de cara a la elección? Esa es la sospecha, ni modo. Mi opinión es que es una caja china y que la persona más interesada en este tema es Luis Donaldo y Luis Donaldo ha pedido que se cierre, si no se cierra, pues no se cierra. Ya el juez no dio la orden de aprehensión. La negó por no haber más elementos. Que siga su causa legal", respondió a una pregunta sobre el tema.

La senadora del PAN con licencia dijo que no defiende a nadie, y tampoco a Genaro García Luna, el ex Secretario de Seguridad Pública preso en Estados Unidos,.

"Que se investigue lo que se tenga que investigar. ¿Qué tendría que ver Felipe Calderón en este caso? Todavía no estaba de Presidente. Genaro García Luna está en la cárcel. Si hay alguna prueba, será la autoridad la que lo deslinde, pero yo nunca voy a defender a Genaro García Luna, tengan la certeza", comentó.

Gálvez retó a López Obrador a presentar en su conferencia todos los contratos entregados al empresario Amílcar Olán, amigo de su hijo Andrés López Beltrán, y de quien se han exhibido audios en los que presume sus contactos con Palacio Nacional.

"Es evidente que hay millones de pesos de contratos a su favor, sin licitar, por adjudicación directa, en el Tren Maya, en (la refinería de) Dos Bocas, y que creo que los mexicanos deberían de conocer la verdad. Que el presidente exhiba en la mañanera todos los contratos de Amilcar del 2012, que se creó la empresa, hasta esta fecha", expuso.

"Creo que lo puede hacer, él tiene acceso a la información de SAT, como ha tenido acceso a la información de periodistas, de empresarios, de ciudadanos que se le ponen al brinco".

Bajo una carpa en una casa de la Colonia Anzures, Gálvez afirmó que su conferencia tiene el apoyo de "mañanera" porque dice la "neta", a diferencia de la de López Obrador, a la que llamó la "maña".

En su encuentro con reporteros, que duró menos de una hora, la aspirante se enfocó más en López Obrador y su Gobierno, al que definió como el de las "Cuatro Tes", por traición, tranza, tráfico de influencias y tapaderas.

Transmitió un fragmento de una entrevista a Claudia Sheinbaum, en la que su rival de Morena defendía a los hijos del Presidente.

A la ex Jefa de Gobierno, agregó Gálvez, le quedó muy bien el apodo de corcholata, aunque en realidad es tapadera de los hijos de López Obrador.

Xóchitl Gálvez rechazó que se pueda hacer una ceremonia de reinauguración de la Línea 12 del Metro, construida por Marcelo Ebrard, donde 27 personas murieron hace tres años en un accidente, como si fuera algo para festejar, pues a la fecha no hay ningún responsable en la cárcel por ese hecho.

"No se debe olvidar que la señor Sheinbaum era Jefa de Gobierno cuando se cayó la Línea 12", expresó.