'Caso Ayotzinapa no está cerrado', afirma López Obrador

Tijuana.- Aunque ayer la Comisión de la Verdad sobre el Caso Ayotzinapa informó sobre el desenlace de sus investigaciones, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el caso aún no está cerrado.

"Bueno, es algo muy triste, mucho muy doloroso para los padres, para las madres escuchar el informe pero dijimos desde el principio que íbamos a hablar con la verdad por dolorosa que fuese, los abrazamos, no ha sido de manera directa, pero si les expresé mi dolor, mi tristeza y también les hablé de que no es en vano todo lo que ellos hicieron, incluso sus hijos, porque el dar a conocer esta situación atroz, inhumana y al mismo tiempo castigar a los responsables ayuda para la no repetición, que nunca más se den estos lamentables hechos en nuestro país".

"Entonces, desde luego el caso no está cerrado, ayer se dio a conocer el informe de la Comisión. Y la Fiscalía va a seguir actuando, está procediendo y también va a corresponder a los jueces y al poder judicial la impartición de la justicia por parte de nosotros lo que se garantiza es no ocultar nada, ofrecer toda la información y dar todas las facilidades para que se vaya al fondo, como se ha hecho porque el grupo que trabajo y espero que lo siga haciendo, sobre esta investigación, ha actuado con mucho profesionalismo y ha tenido todo el apoyo y lo más importante, la libertad, nunca les hemos puesto ninguna condición".

Este jueves, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, informó que el soldado Julio César López Patolzin informaba a sus superiores desde el interior de la Normal y la noche del 27 de septiembre desapareció en Iguala, pero sus superiores no cumplieron el protocolo militar de buscarlo, con lo que pudieron haber rescatado a los normalistas.

Encinas dijo además que ola desaparición de los 43 constituyó un crimen de Estado, en el que intervinieron integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones del Estado mexicano.

Autoridades estatales y federales del más alto nivel fueron omisas y negligentes, señaló, y existen elementos de presunción de haber alterado hechos y circunstancias para establecer una conclusión ajena la verdad.

Las autoridades federales, estatales y municipales tuvieron conocimiento de la movilización de los estudiantes desde su salida de la Normal hasta su desaparición, abundó Encinas.

En ningún momento la presencia de los estudiantes en Iguala obedecía a la intención de boicotear el acto de la presidenta del DIF.

El grupo delictivo actuó a partir de un mando central y tres grupos de halcones y sicarios, con el apoyo de distintas policías municipales y agentes del Estado.

En ningún momento existió comunicación entre los estudiantes y el grupo delictivo durante los hechos.

Tras la salida de la terminal de autobuses de Iguala, en ningún momento los estudiantes estuvieron juntos durante su desaparición.

Encinas confirmó la intervención de la Policía de Iguala en el aseguramiento de los estudiantes en el autobús 1531, así como la presencia de policías de Huitzuco en el Palacio de Justicia de Iguala y en Santa Teresa y el traslado del autobús (Ecoter), sin pasaje, hacia el estado de Morelos, librando todos los retenes establecidos.

En las conclusiones presentadas por el funcionario, se confirma que los mandos militares de la región no realizaron acciones para la protección y búsqueda del soldado Julio César López Patolzin. Al filo de las 22:45 horas del 26 de septiembre de 2014, tras los hechos de violencia y persecución, se dio la orden de desaparecer a los estudiantes.

Se confirmó además la identificación de tres de los 43 estudiantes desaparecidos.

Encinas dijo además que no hay indicio alguno de que los estudiantes se encuentren con vida. Todos los testimonios y evidencias acreditan que fueron ultimados y desaparecidos.