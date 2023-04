Carta a China sobre fentanilo fue a petición de legisladores de EU

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que la carta dirigida a su homólogo de China, Xi Jinping, sobre el tráfico ilegal de fentanilo, fue enviada a petición de legisladores de Estados Unidos.

En conferencia, el mandatario dio a conocer que mandó la misiva al Gobierno chino, tras la reunión que sostuvo con legisladores republicanos y demócratas, en Palacio Nacional, el pasado 19 de marzo.

"Si vamos nosotros a cooperar (con Estados Unidos) y el presidente (Joe) Biden se ha portado muy bien, mucho, mucho, muy bien, muy respetuoso en el tema migratorio y en esta pandemia del fentanilo tienen todo nuestro apoyo", dijo.

"Cuando vinieron los legisladores del Partido Republicano y del Partido Demócrata me pidieron ellos solicitar a China que nos informara sobre la importación fentanilo, lo hice".

El 22 de marzo, tres días después de haber recibido a los norteamericanos, López Obrador envió la carta al Presidente de China para solicitar su apoyo y evitar la salida de fentanilo ilegal, que termina llegando a las costas mexicanas.

La petición desató una confrontación entre Beijing, que negó el tráfico ilegal, y Washington, que insistió en que los precursores para fabricar el opioide si proceden del gigante asiático.

Este miércoles, el presidente de México arremetió de nuevo contra los políticos estadounidenses que cuestionan su estrategia de combate al narcotráfico y las instituciones de aquel país acusadas de incurrir en actos de espionaje contra su Gobierno.

A pesar de las tensiones, el Jefe del Ejecutivo descartó la posibilidad de enviar una nota diplomática a Estados Unidos, pero advirtió que continuará con los cuestionamientos y reclamos en su conferencia matutina.

"Actúan con mucha arrogancia, con mucha prepotencia, no cambian, actúan como si se pudiese aplicar la política de hace 200 años, sobre el presidente Biden, ha entendido que son tiempos distintos", aseguró.

- ¿Una nota diplomáticas posible?, se le preguntó.

- "Sí, no, no, no, no, eso lo va a ver Relaciones Exteriores, porque yo no voy a andar mandando notas, o sea, bueno sí, pero como lo estoy haciendo ahora (en la mañanera), porque lo que me importa es la nota colectiva, lo que me importa es socializar la información".

- ¿No una nota diplomática?

- "No, no, no, no, porque eso a lo mejor no lo toman en cuenta, precisamente por la arrogancia, por la prepotencia, entonces es mejor esto, es que podamos estarle informando a la gente", respondió.