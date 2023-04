Carecen empresas mexicanas de plan 'verde'

Ciudad de México.- Aún hay muchas empresas mexicanas que no tienen una estrategia para su descarbonización o están muy retrasadas, lo que pone en riesgo su continuidad, explicó Paolo Salerno, managing partner en la firma Salerno y Asociados.

"Si las empresas mexicanas no logran ese traslado, o sea, no logran trasladarse a ser más eficientes, simplemente las van a sacar del mercado, ya no les van a comprar o adquirir sus servicios.

"Hay muchas empresas que no han hecho nada o casi nada y están muy atrasadas; en los próximos tres a cinco años va a ser un tema muy fuerte, sobre todo en el automotriz, porque las matrices internacionales ya han estado empujando sobre ese tema", apuntó.

Agregó que es indispensable que las empresas desarrollen estrategias que les permitan realizar cambios en su consumo energético e incluso en sus procesos productivos ante los cambios en los criterios de consumo y compromisos internacionales que se tienen contra el cambio climático.

"El tema problemático es la generación, porque en el abasto aislado si no tienes permisos va a ser muy complicado llevarlo a cabo. Ahí tenemos un foco rojo que debería de moverse a raíz de un impulso por parte del Gobierno, pero se ha visto que ahorita con la CRE inclusive se está reduciendo la cantidad de permisos o trámites que se pueden pedir", señaló Salerno.

No obstante, hay otras medidas que sí se pueden implementar y que no dependen de un tema regulatorio, como la eficiencia energética.

Sin embargo, en muchos casos las empresas se enfrentan al desconocimiento, pues no tienen un personal especializado en temas de descarbonización y no cuentan con la posibilidad de pagar alguna asesoría especializada.