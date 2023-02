Capturan a 'Lupe' Tapia, operador del Mayo Zambada

Culiacán.- Fuerzas federales capturaron en Culiacán a José Guadalupe Tapia Quintero "El Lupe", compadre y operador del capo Ismael "El Mayo" Zambada, uno de los principales líderes del Cártel de Sinaloa.

Rubén Rocha Moya, gobernador de la entidad, confirmó que el operativo fue en las primeras horas de este jueves y de inmediato se realizó el traslado del "Lupe" Tapia a la Ciudad de México.

PUBLICIDAD

De acuerdo con reportes preliminares, la detención fue en la comunidad de Tacuichamona, al sur de la capital de Sinaloa. Según el Registro Nacional de Detenciones, el presunto narcotraficante está en situación de traslado ante autoridades ministeriales.

Rocha Moya respaldó la captura y descartó mayores daños a la ciudadanía. También aseguró que no hubo enfrentamientos, pero dijo que el Gobierno Federal dará más detalles.

"(La captura) es una función del Gobierno federal y por supuesto que es una actividad que nosotros no solo la vemos bien, sino que la apoyamos", respondió ante medios locales.

"No hubo ningún problema, no hubo intercambio, no hubo enfrentamientos".

En redes sociales se han difundido videos de usuarios que compartieron la intervención de fuerzas federales en Tacuichamona, donde se observa el sobrevuelo de un helicóptero artillado que dispara diversas ráfagas en horas de la madrugada.

Este es el segundo golpe que las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina le asestan al grupo de "El Mayo" Zambada, uno de los más importantes al interior del Cártel de Sinaloa, durante el último medio año.

Apenas el pasado pasado 22 de agosto el Ejército detuvo en Culiacán a Heibar Josué Tapia Salazar, hijo de Tapia Quintero "El Lupe".

Desde hace cuatro años, el Cártel de Sinaloa vive una disputa entre sus grupos por territorios y venganzas. Uno de esos pleitos es el de "Los Chapitos", los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán, en contra de Zambada y su gente.

Este pleito inició en noviembre de 2019, Néstor Isidro García "El Nini", operador de "Los Chapitos", y Miguel Ángel Gaxiola o Jesús Alejandro Sánchez, "El Ruso", jefe de sicarios de "El Mayo" Zambada en Culiacán, iniciaron otra disputa.

Al parecer, "El Ruso" torturó a unos agentes municipales y los hijos de "El Chapo" pidieron a Zambada que entregara a su operador, para cobrarle la factura, algo que no aceptó el capo, hoy de 74 años de edad.

El Gobierno Federal también ha actuado en contra del grupo de "Los Chapitos", pues el 5 de enero pasado detuvo en Culiacán a Ovidio Guzmán López, "El Ratón", y el 20 del mismo mes capturó en Durango a Gerardo Soberanes Ortiz "El G-1", operador del clan de los Cabrera Sarabia, aliados del "Mayo" Zambada.