Candidatas de AMLO para SCJN prometen imparcialidad

Ciudad de México.- Las aspirantes a la Corte comparecieron ante el Pleno del Senado, previo a que los senadores voten la terna, y nuevamente prometieron imparcialidad.

Cada candidata contó hasta con 20 minutos en los que destacaron su experiencia, plantearon propuestas, defendieron su derecho a participar y se pronunciaron por una reforma al Poder Judicial.

Las exposiciones antecedieron la etapa de votación, en la que se requieren dos terceras partes para que alguna ocupe la vacante que dejó Arturo Zaldívar.

Lenia Batres afirmó que no tiene conflictos de interés que pudieran poner en duda su independencia, autonomía e imparcialidad para resolver controversias concretas.

"No hay ninguna situación extraordinaria en esta propuesta (de la terna), la única diferencia con el pasado es el presidente que la presenta", manifestó.

Puso como ejemplo que de 1917 a la fecha han formado parte de la Corte 203 ministras y ministros, de los cuales 71 habían ocupado cargos de elección popular y 133 habían formado parte de las administraciones públicas federales en turno.

"Siete, incluso, como secretarios de Gobernación; 69 ocuparon cargos en la administración pública estatal, 37 como gobernadores y 3 como secretarios de Gobierno", agregó.

Batres aseveró que cualquiera de sus resoluciones en la Corte se guiaría por convicciones de justicia social y respeto a las libertades individuales.

Subrayó la necesidad de reducir el salario de los ministros pues a la fecha, dijo a tono con la postura de AMLO, ganan 54 veces más que un empleado promedio.

La funcionaria de la Consejería Jurídica planteó "reencausar" y democratizar al Poder Judicial, entre otras medidas, a través de la integración de tribunales con personas ajenas a los juzgados.

"Ayudaría diversificar el origen de los jueces para fortalecer el sentido común de la justicia, sobre todo el de la justicia social", manifestó.

Ríos reconoció que hay voces en contra de su postulación con el argumento de que no puede participar por tener un cargo equivalente a una Secretaría de Estado.

La consejera jurídica de la Presidencia se comprometió a actuar con excelencia, objetividad, profesionalismo, imparcialidad e independencia.

"Me comprometo a cumplir con ellos no en la aspiración de 'lo voy a hacer en adelante', no, me comprometo con ellos porque lo he hecho desde siempre", expuso.

"Siempre me he manejado con independencia de criterio, siempre me he manejado con imparcialidad".

Hay que ser imparciales, dijo, porque si no el funcionario pierde credibilidad en la toma de decisiones.

"Y perder credibilidad en la toma de decisiones es perder legitimidad, y por eso el compromiso de hacer de mi participación, en caso de que así se estime en la Suprema Corte de Justicia, hacer efectivas para todos los mexicanos y mexicanas el derecho a una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, que es un anhelo de todos".

"Mantendré mi independencia de criterio, seré puntual en el cumplimiento de eso porque eso me hace a mí ser quien soy, no lo traicionaré. No deben preocuparse con ese tema de: 'no es independiente', soy independiente, no cedo (mis criterios) ante nada".

Bertha Alcalde se pronunció por combatir los privilegios, el influyentismo y la corrupción en el Poder Judicial.

"Es necesario atender las críticas (...) que exigen un Poder Judicial más austero, humano, transparente y respetuoso de la división de poderes", agregó.

La funcionaria de la Cofepris sostuvo que las decisiones de la Corte no sólo tienen poder transformador, sino también la capacidad de resolver conflictos.

"(La Corte) tiene la alta responsabilidad de ayudar a generar paz y estabilidad", añadió.

No obstante, dijo, sigue habiendo barreras importantes para que una gran parte de la población acceda a la justicia.

La abogada retomó propuestas que expuso el lunes ante la Comisión de Justicia, como por ejemplo, que se requiere una visión menos formalista y técnica, y más simplificada.

También planteó revisar figuras como el amparo y el recurso de revisión para evitar el "chicaneo" o alargamiento de los asuntos.

Otras propuestas fueron: impulsar un sistema de justicia aterrizado en la realidad; contar con juzgadores que empaticen con la gente y las víctimas; y fomentar una Corte de puertas abiertas.

Alcalde dijo que tiene la capacidad de ser un factor constructivo y de consensos en el Máximo Tribunal del país.