Cancelar mañaneras, agravio a libertad de expresión: AMLO

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no cancelará sus conferencias mañaneras como lo solicitó Xóchitl Gálvez al INE, pues eso sería un agravio a la libertad de expresión.

"Ah, sí... quieren censurar las mañaneras, están pidiendo que se cancelen las mañaneras. ¿Cómo nos van a silenciar? ¿Y las libertades dónde quedan?

"Tengo entendido que ya resolvió el Tribunal Electoral que no es posible hacerlo, sería una gravísima violación a la Constitución y desde luego un agravio a la libertad de expresión y a la libre manifestación de las ideas, a la libertad", comentó López Obrador en conferencia.

Xóchitl Gálvez, candidata presidencial de Oposición, demandó ayer la intervención del INE para suspender las conferencias del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Acompañada por los dirigentes del PAN, PRI y PRD, Xóchitl se reunió por más de tres horas con 10 de los 11 consejeros del INE, encabezados por la consejera presidenta, Guadalupe Taddei.

"Hemos pedido que se cancelen las mañaneras dado que el Presidente es incapaz de atender los llamados del INE para dejar de afectar la equidad de esta contienda", dijo la candidata de Oposición.

Esta mañana, en Palacio Nacional, el Mandatario federal aseguró que en México no existe dictadura y pidió a sus adversarios "serenarse".

"No sé qué les está pasando, están muy nerviosos, pero que se serenen, se tranquilicen, somos adversarios, no somos enemigos. Vamos a abrazarnos, a respetarnos mucho, nada más que no estamos en una dictadura, ni de izquierda ni de derecha.

"En México se vive una democracia y la democracia, entre otras cosas, implica pluralidad, diversidad, garantizar el derecho a disentir, no es pensamiento único", expresó.

¿Robaleando?

Por otro lado, a 24 horas de haber reprochado que la narrativa del debate presidencial fuera contra su Gobierno, el titular del Ejecutivo federal advirtió sobre la necesidad de actuar sin hipocresías y zigzagueos.

"Entonces, en una democracia es sustancial el que haya proyectos distintos y hasta contrapuestos de nación. ¿Qué es lo que pasa en nuestro País? ¿Por qué vamos a estar pensando todos de la misma manera? ¿Por qué vamos a estar todos de acuerdo con la misma política económica? ¿Por qué vamos a estar todos de acuerdo con un solo pensamiento?

"No, nada de hipocresías y ahí de nuevo aplica el que actuamos en libertad. Soy así, esto soy, así pienso, no ando robaleando, porque el róbalo es, bueno, uno de los pocos peces que anda en dos aguas, no ando de gelatinoso, de blandengue, zigzagueando", agregó.