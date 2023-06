Cancelan viaje a Olimpiada de Física por falta de apoyo

Ciudad de México.- Ante la falta de recursos económicos, los cinco estudiantes de bachillerato más brillantes del país en el área de Física no podrán competir en la Olimpiada Europea de Física 2023 que se realizará del 16 al 20 de junio en Hannover, Alemania.

Rodrigo Pelayo, coordinador de Olimpiadas de la Sociedad Mexicana de Física, aseguró que desde enero se buscó el apoyo de Conacyt, sin embargo, no hubo respuesta hasta hace un par de semanas, y aunque hay disposición de ayuda no se tiene idea de cuándo llegará ésta.

Anteriormente el que financiaba las actividades de la Olimpiada Mexicana de Física, con más de tres décadas de historia, era Conacyt.

"Este año se ha retrasado un poquito. No había tenido contacto con la gente de Conacyt aunque la estuve contactando, pero ya tuve por fin contacto con la persona (María de Lourdes González Jiménez, directora de redes horizontales del conocimiento) encargada de atender la cuestión de todas las Olimpiadas, no sólo la de Física; ya me dijo que este año puede haber apoyo para nosotros. El único detalle es que no nos dijo ni cómo, ni cuándo, ni cuánto", señaló.

A través de sus redes sociales, la Olimpiada Mexicana de Física lanzó una campaña para obtener fondos con el propósito de conseguir los recursos para la participación de la selección nacional en la Olimpiada Europea de Física 2023, sin embargo, apenas se obtuvo un 10 por ciento de lo que se requiere, que oscila entre los 200 y 300 mil pesos, lo cual incluye la inscripción del equipo a la Olimpiada. Ante ello, explicó Pelayo, se decidió la cancelación.

Pelayo precisó que actualmente se busca financiamiento para que la selección nacional acuda a la Olimpiada Internacional de Física que se realizará en Tokio, Japón, del 10 al 17 de julio, la cual, precisó, es la de mayor prestigio.

"El evento importante para nosotros realmente es la Olimpiada Internacional de Física. Es el campeonato Mundial. Es la competencia de más prestigio y alto nivel en la Física a nivel mundial.

"Con el anuncio de la cancelación, un empresario nos dijo que nos iba a dar el apoyo a la Olimpiada Internacional. Es una Olimpiada muchísimo más importante para nosotros y tenemos 30 años participando (...), no nos podemos dar el lujo de faltar a esa competencia".

Indicó que esta competencia implica más gastos y podría costar hasta 400 mil pesos.

La mayoría de los miembros del equipo mexicano tiene 18 años. Los jóvenes provienen de Baja California, Sinaloa, Ciudad de México, Sonora y Yucatán, cuatro de ellos estudian en escuelas públicas y uno en privada.

"Son los mejores cinco del país. Póngame al mejor chavo de cualquier escuela y (...) ellos son mejores que cualquiera, y obviamente porque también ya pasaron por un proceso de entrenamiento, de eliminación. Son los mejores de unos 7 mil jóvenes que participaron en (Olimpiadas) regionales, estatales, la nacional", afirmó.